דובר צה"ל חשף היום (שלישי) כי ארגון הטרור חיזבאללה התנקש בחייהם של ארבע דמויות ציבוריות לבנוניות באמצעות יחידה 121, וזאת מחשש שהדמויות יחשפו כי הפיצוץ ההרסני בנמל ביירות באוגוסט 2020 נגרם על ידי אמוניום חנקתי שהיה שייך לארגון. בין המחוסלים היו קצינים בכירים במחלקת המכס ועיתונאים שהצביעו על הקשר בין חיזבאללה לאסון.

הדיווח מפרט את שיטות החיסול האכזריות: ג'וזף סכאף, שכיהן כראש מחלקת המכס בנמל ביירות, הושלך מגובה רב למותו על ידי פעילי יחידה 121 של חיזבאללה עוד בשנת 2017.

מוניר אבו רג'ילי, ראש היחידה למניעת הברחות במנהל המכס, חוסל בדקירה בדצמבר 2020, לאחר שמסר מידע על הקשר שבין הארגון לפיצוץ.

באותו חודש, ג'ו בג'אני, צלם שהיה מהראשונים לתעד את זירת הפיצוץ והועסק בסיוע לחקירה, נורה למוות ברכבו על ידי פעילי היחידה, שאף גנבו את מכשירו הנייד לפני שנמלטו מהזירה. בפברואר 2021 חוסל גם לקמאן סלים, פעיל פוליטי ועיתונאי מפורסם שהרבה לבקר את חיזבאללה, ונורה למוות ברכבו זמן קצר לאחר שהאשים בריאיון את הארגון ואת משטר אסד בגרימת הפיצוץ.

הרקע לחסול המוקדם של ג'וזף סכאף, ראש מחלקת המכס, נובע מבקשתו להרחיק את האמוניום החנקתי המסוכן שהיה בנמל והוביל לפיצוץ. למרות הרציחות, חיזבאללה הכחיש את מעורבותו בכל המקרים, והחקירה בעניינם בלבנון לא הושלמה, כיוון שסבלה משיבושים פוליטיים ומשפטיים כבדים, כולל הדחת שופטים ולחצים מצד גורמים בכירים המקורבים לחיזבאללה.

האסון ב-4 באוגוסט 2020 גבה את חייהם של עשרות בני אדם וגרם לפציעתם של יותר מ-6,500, מה שהוביל לקריסה של בתי החולים המקומיים תחת העומס. מקרים אלו מצטרפים לחיסולים קודמים שחשף צה"ל בעבר, ובהם רפיק אל-חרירי ואליאס אלחצרוני. ממשלת ישראל פנתה ביום הפיצוץ לממשלת לבנון דרך גורמים בינלאומיים והציעה סיוע הומניטרי רפואי.

דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, מסר: "אזרחי לבנון הביעו באופן ברור כי לא יאפשרו לארגון הטרור חיזבאללה להמשיך לרדות ולפגוע בהם. במקביל לפעולות שצה"ל נוקט מול ניסיונות לשיקום הארגון - נמשיך לחשוף את פעולותיו האכזריות כלפי הציבור הלבנוני."