דרמה עוצרת נשימה התחוללה היום (רביעי), כאשר מטוס קרב F-16C פייטינג פלקון השייך לטייסת ההדגמה האווירית היוקרתית של חיל האוויר האמריקאי, ה"ת'אנדרבירדס", התרסק במהלך משימת אימונים.

ההתרסקות המבהילה אירעה בסביבות השעה 10:45 בבוקר (שעון החוף המערבי), באזור מדברי בלתי מיושב ליד טרונה, קליפורניה. לשמחת הכל, הטייס הצליח להיפלט בבטחה מהמטוס, והוא מוגדר במצב יציב ומקבל טיפול.

אך הסכנה עדיין מרחפת מעל זירת ההתרסקות: צוות תגובה סביבתית הוזעק לבסיס חיל האוויר אדוארדס כדי לטפל בחומרים רעילים. החשש העיקרי הוא מהידרזין חומר דליק ורעיל ביותר , המשמש ביחידת הכוח לשעת חירום של ה-F-16 וממלא תפקיד קריטי במערכות הבטיחות של המטוס.

ההידרזין מאוחסן ביחידת הכוח לשעת חירום של המטוס. במקרה חירום, כמו כשל מנוע, היחידה מופעלת על מנת להפעיל את ההידרזין במערכת ולשמור על כוח ושליטה במטוס, כך שהטייס יוכל להיחלץ בבטחה.

כוחות כיבוי מטעם מחוז סן ברנרדינו דיווחו כי הם מגיבים ל"אירוע חירום מטוסים". חקירה רשמית נפתחה על ידי חיל האוויר כדי לקבוע את נסיבות ההתרסקות המסתוריות