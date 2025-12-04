כיכר השבת
קשה באימונים

מטוס קרב F-16 אמריקאי התרסק בקליפורניה - הטייס ניצל ברגע האחרון - צפו

מטוס קרב אמריקאי התרסק הבוקר בקליפורניה, והטייס הצליח להיפלט ברגע האחרון | חיל האוויר של ארה"ב פתח בחקירה רשמית  (חדשות צבא)

המטוס מתרסק

דרמה עוצרת נשימה התחוללה היום (רביעי), כאשר מטוס קרב F-16C פייטינג פלקון השייך לטייסת ההדגמה האווירית היוקרתית של חיל האוויר האמריקאי, ה"ת'אנדרבירדס", התרסק במהלך משימת אימונים.

ההתרסקות המבהילה אירעה בסביבות השעה 10:45 בבוקר (שעון החוף המערבי), באזור מדברי בלתי מיושב ליד טרונה, קליפורניה. לשמחת הכל, הטייס הצליח להיפלט בבטחה מהמטוס, והוא מוגדר במצב יציב ומקבל טיפול.

אך הסכנה עדיין מרחפת מעל זירת ההתרסקות: צוות תגובה סביבתית הוזעק לבסיס חיל האוויר אדוארדס כדי לטפל בחומרים רעילים. החשש העיקרי הוא מהידרזין חומר דליק ורעיל ביותר , המשמש ביחידת הכוח לשעת חירום של ה-F-16 וממלא תפקיד קריטי במערכות הבטיחות של המטוס.

ההידרזין מאוחסן ביחידת הכוח לשעת חירום של המטוס. במקרה חירום, כמו כשל מנוע, היחידה מופעלת על מנת להפעיל את ההידרזין במערכת ולשמור על כוח ושליטה במטוס, כך שהטייס יוכל להיחלץ בבטחה.

כוחות כיבוי מטעם מחוז סן ברנרדינו דיווחו כי הם מגיבים ל"אירוע חירום מטוסים". חקירה רשמית נפתחה על ידי חיל האוויר כדי לקבוע את נסיבות ההתרסקות המסתוריות

התרסקות מטוס F-35 (צילום: לפי סעיף 27א)

כזכור, זו אינה הפעם הראשונה שמטוס קרב מתקשה להתמודד עם התנאים הקשים: בתחילת השנה התרסק מטוס קרב F-35 באלסקה במהלך טיסה שגרתית, גם שם הטייס הצליח להיפלט ברגע האחרון. שני האירועים מדגישים שוב את הסיכון הרב והצורך הזהיר בכל טיסה, גם עבור המטוסים המתקדמים ביותר בעולם.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר