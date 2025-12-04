כיכר השבת
תיעוד מטורף מארה"ב: גנב רכב שטח, נסע נגד כיוון התנועה - ונעצר בנשקים שלופים

אדם בארה"ב נעצר בתום מרדף לאחר שגנב רכב שטח ונמלט, תוך נסיעה בניגוד לכיוון התנועה בכביש מהיר | בתיעוד שפרסמה משטרת ניו יורק נראה הרכב נוסע נגד כיוון התנועה בכביש המהיר עד שנמלט לתוך חניון תת-קרקעי, שם נעצר בנשקים שלופים (חדשות) 

(צילום: NYPD)

חשוד נעצר בשבת שעברה בניו יורק לאחר שגנב רכב שטח ותועד נוסע בניגוד לכיוון התנועה בכביש המהיר, כך הודיעה היום (חמישי) משטרת ניו יורק.

בתיעוד שפרסמה המשטרה נראה הרכב נוסע בניגוד לכיוון התנועה, מסתובב מספר פעמים עד שנמלט לחניון תת קרקעי.

בהמשך נראה סרטון ממצלמת הגוף של השוטרים, בו הם נראים מתקדמים בחניון בנשקים שלופים עד לרגע המעצר.

משטרת ניו יורק פרסמה היום:

"נתפס על חם. אדם גנב רכב שטח בברונקס ואף נסע נגד התנועה בניסיון להימלט משוטרי התעופה שלנו. הוא רץ לחניון, שם נכנסה קבוצת לוחמים ועצרה אותו. קואורדינציה במיטבה לביצוע המעצר הזה."

צפו בתיעוד.

