חשוד נעצר בשבת שעברה בניו יורק לאחר שגנב רכב שטח ותועד נוסע בניגוד לכיוון התנועה בכביש המהיר, כך הודיעה היום (חמישי) משטרת ניו יורק.

בתיעוד שפרסמה המשטרה נראה הרכב נוסע בניגוד לכיוון התנועה, מסתובב מספר פעמים עד שנמלט לחניון תת קרקעי.

בהמשך נראה סרטון ממצלמת הגוף של השוטרים, בו הם נראים מתקדמים בחניון בנשקים שלופים עד לרגע המעצר.

משטרת ניו יורק פרסמה היום:

"נתפס על חם. אדם גנב רכב שטח בברונקס ואף נסע נגד התנועה בניסיון להימלט משוטרי התעופה שלנו. הוא רץ לחניון, שם נכנסה קבוצת לוחמים ועצרה אותו. קואורדינציה במיטבה לביצוע המעצר הזה."

