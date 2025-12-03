מעבר רפיח נפתח: מה חמאס מתכנן בהפסקת האש ואיך נערכים בישראל?

ההשתלטות על מעבר רפיח העזתי | צפו ( צילום: דובר צה"ל )

הדרג המדיני הודיע היום (רביעי) על פתיחת מעבר רפיח ליציאת פלסטינים מרצועת עזה למצרים בימים הקרובים, צעד שנכלל בהסכם הפסקת האש.

מנגנון הפיקוח: יציאת התושבים תתאפשר בתיאום עם מצרים, לאחר אישור ביטחוני ישראלי ותחת פיקוח של משלחת האיחוד האירופי (EU BAM), בדומה למנגנון שהופעל בעבר. עד כה, היציאה אופשרה רק לפצועים, חולים או בעלי אזרחות זרה. הגבלות ישראליות: הממשלה מתנגדת נחרצות בשלב זה לכניסת הולכי רגל חזרה לרצועה. כמו כן, מעבר הסחורות דרך רפיח יישאר סגור, והסחורות ימשיכו להיכנס דרך מעברים אחרים.

פעילות כוחות צוות הקרב של חטיבת הראל (10) במרחב הקו הצהוב בחאן יונס ( צילום: דובר צה"ל )

הדאגה הביטחונית – חמאס מרוויח זמן לאגירה

בכירי מערכת הביטחון מביעים דאגה עמוקה מהאופן שבו חמאס מנצל את הפסקת האש, במיוחד על רקע דיווחים לפיהם ממצאים שהועברו לישראל אינם קשורים לחטופים-החללים.

אגירת משאבים חריגה: ההערכה היא שחמאס "מרוויח זמן" יקר. מדי יום נכנסות לרצועה כ-600 משאיות עם סחורות, ציוד ואנרגיה. ההיקף עולה על הצריכה הרגילה ומאפשר לארגון לאגור כמויות חריגות של משאבים לקראת המשך הלחימה.

שימוש בחללים כקלף לחץ: במערכת הביטחון מעריכים כי חמאס ינצל את נושא החטופים-החללים כדי להפעיל לחץ על ישראל לעבור לשלב הבא במשא ומתן. גורמים ביטחוניים סבורים כי רק ברגע שחמאס יבין שישראל איבדה את הסבלנות וקרובה לחידוש הלחימה, הוא ינחה להעביר אותם.

המכה הממוקדת והחרדה בהנהגת חמאס

במקביל לדיונים על רפיח, הנהגת חמאס נתונה בחרדה גוברת מפני מתקפת פתע ישראלית וסיכולים ממוקדים בזמן הפסקת האש.

חיסולי בכירים: הדאגה גברה לנוכח החיסולים האחרונים של בכירים משני הארגונים, ובראשם מג"ד זייתון, עמאד א-סאלים, וכן רמטכ"ל חיזבאללה, היית'ם עלי טבטבאי.

החשש המבצעי: הנהגת הארגון חוששת שצעדים אלה הם סימן לכך שישראל עשויה לחזור ללחימה ולסיכולים בכל עת, מה שמשפיע ישירות על האופן שבו חמאס מנהל את המשא ומתן.

פעילות כוחות צה"ל בתוך הקו הצהוב ( צילום: דובר צה"ל )

חזון חמאס לשלב ב' – והלחץ האמריקאי

לצד הלחץ המבצעי בשטח, הנהגת חמאס פועלת בזירה המדינית כדי לקדם את "שלב ב'". ההנהגה מנסה לשכנע גורמים בינלאומיים שפירוז הרצועה והעברת השלטון לא יקרו בפועל.

למרות זאת, חמאס מאמין כי ארצות הברית צפויה ללחוץ על ישראל לעבור לשלב ב' מלא, שיכלול מתווה דרמטי ומרחיק לכת:

נסיגה ישראלית מלאה מהשטח שכבשה.

הקמת עיר אוהלים חדשה ברפיח.

שיקום כלל הרצועה.

פתיחת מעבר רפיח לכניסת הולכי רגל וסחורות באופן מלא.