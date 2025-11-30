כיכר השבת
דובר צה"ל מפרסם: כך נראתה כניעת המחבלים שנלכדו במנהרות רפיח

דובר צה"ל שחרר היום מספר תיעודים מכניעת המחבלים במרחב רפיח, השמדת המנהרות בהם שהו המחבלים ותקיפת טרוריסטים שניסו לברוח מהמרחב | צפו בתיעודים מחיסול המחבלים בקו הצהוב (חדשות) 

המחבלים נכנעים (צילום: דובר צה"ל)

במהלך 40 הימים האחרונים, מאז הוכרזה הפסקת האש, פעלו כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח״ל וחטיבת גולני, בשיתוף לוחמי יהל״ם ובפיקוד אוגדת עזה (143), בריכוז מאמץ במרחב מזרח רפיח.

לאחר שכמאתיים מחבלים נלכדו במרחב רפיח, הודיעה ישראל כי לא תעניק להם חנינה וכי הם יצטרכו להיכנע - או למות מאש צה"ל.

(צילום: דובר צה"ל)

המטרה, על פי דובר צה״ל, הייתה השמדת התוואים התת-קרקעיים שנותרו באזור והבאת המחבלים השוהים בהם להכרעה. בשבוע האחרון חוסלו יותר מ-40 מחבלים במרחב התוואי, והושמדו עשרות פירים ותשתיות טרור, הן מעל הקרקע והן בתוכה.

דובר צה״ל מסר כי הכוחות הפרוסים במרחב בהתאם להסכם ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על תושבי הנגב המערבי.

(צילום: דובר צה"ל)

במסגרת הפעילות, צה״ל פרסם מספר תיעודים מהשטח: תיעוד ממעצר מחבלים שניסו לצאת מהתוואי התת-קרקעי, תיעוד מזיהוי מחבלים שניסו להימלט באותו שבוע, תיעוד מהשמדת פירים תת-קרקעיים, ותיעוד מפעילות כוחות אוגדת עזה ברפיח.

צפו בתיעודים.

(צילום: דובר צה"ל)

