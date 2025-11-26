"הרגת אותי ואת המשפחה שלי", מירר הקצין המודח בלשכת הרמטכ"ל

הקצינים שקיבלו השבוע מהרמטכ"ל אייל זמיר הודעה על הדחתם משירות, לאור תחקירי האסון הנורא בבוקר שמחת תורה תשפ"ד - ראו בכך עלבון נורא וכתם. כך מדווח הפרשן הפוליטי עמית סגל, בטורו השבועי ב'ישראל היום'.

אחד מהקצינים, לפי הדיווח, אף פרץ בבכי בלשכתו של הרמטכ"ל בעת שקיבל את הבשורה המרה מבחינתנו, ואמר: "הרגת אותי ואת המשפחה שלי".

הדחת הקצינים הבכירים נעשתה לאחר שזמיר החליט על מסקנות אישיות והטלת צעדים פיקודיים כנגד בכירים בצבא, בעקבות מסקנות ועדת תורג'מן שמונתה לבדוק את תחקירי המלחמה.

מדובר בבכירים בצבא, חלקם עדיין משרתים וחלקם שירתו בעבר - כולם שימשו בתפקידים בכירים בתקופה שקדמה למתקפת חמאס.

בהצהרה שמסר ביום ראשון בערב אמר זמיר: "עם כניסתי לתפקיד הרמטכ"ל עמדו לנגד עיניי שתי משימות דחופות: האחת - להוביל את צה"ל לניצחון והכרעה במלחמה רב -זירתית ובתוך כך – הסרת איומים קיומיים והשבת החטופים. השנייה – לחזק את אמון הציבור בצה"ל ולהבטיח שמאורעות השבעה באוקטובר לא יחזרו לעולם.

"צה"ל מחוייב לתחקור יסודי, מקצועי ומעמיק של כל מה שאירע באותו יום נורא, ומתוך מחויבות זאת ביצעתי שורה של צעדים לקידום הנושא, ובכלל כך, הקמת צוות בדיקה עצמאי לבחינת התחקירים ואיכותם. היום אני מבקש להציג בפניכם את הצעדים שהחלטתי לנקוט לאחר תהליכים שביצעתי, זאת מתוך חובתי כרמטכ"ל צה"ל".

הוא הוסיף: "מסקנותיי מציגות תמונה חד משמעית – צה" ל כשל במשימתו העיקרית בשבעה באוקטובר, להגן על אזרחי מדינת ישראל – זהו כישלון חמור, מהדהד ומערכתי שנוגע להחלטות ולהתנהלות טרם האירוע ובמהלכו. לקחי אותו יום הם רבים וחשובים, ועליהם להוות לנו מצפן אל העתיד, אליו אני מתכוון להצעיד את הצבא.

"בהתאם לכך, החלטתי בכובד ראש, לנקוט מסקנות אישיות כלפי בעלי תפקידים מסוימים ששירתו בשבעה באוקטובר. החלטה זו הינה מורכבת והיא נובעת מתוך האחריות שלי לאזן בין שיקולים מערכתיים ופיקודיים ובין צרכיו של צה"ל בתקופה נפיצה עם איומים בכל הגזרות.

"פקודיי, לא קל לקבל החלטות המשפיעות על אנשים שאני מעריך ושהקדישו את חייהם לביטחון המדינה; אנשים שנלחמתי לצידם עשרות שנים. לצד זה, עומדת לנגד עייני החובה לסמן קו ברור של אחריות פיקודית. זו אינה אחריות שאנו נוטלים על עצמנו, אלא אחריות שאנו נושאים מעצם היותנו מפקדים בצה"ל. אם לא נחדד את משמעות האחריות. האמון במערכת יישחק. והאמון הזה הוא הבסיס ליכולת שלנו להילחם, לנצח ולהגן על מדינת ישראל".

עוד אמר: "אזרחי ישראל, כלל האנשים ששמם יקשר מעתה והלאה לאותן מסקנות אישיות הם טובי מפקדינו. כולם, תרמו את מרבית חייהם לצה"ל ולמדינת ישראל. לרובם המוחלט יש נגיעה ישירה בהצלחות המבצעיות שצה"ל הגיע אליהם בשנתיים האחרונות. יש לנו אחריות כלפיהם גם כחברה, ההתייחסות שלנו אליהם תשפיע גם על דור המפקדים הבא וגם על אלה הנושאים בו היום - אל לנו להיות ארץ אוכלת מפקדיה - אין לנו את הפריווילגיה הזו. "הולך תמים ופעל צדק; ודבר אמת בלבבו". אמשיך להוביל את צה"ל לאורה של האמת, ומתוך אחריות ודבקות במשימה".