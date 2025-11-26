כיכר השבת
20 חוסלו, 8 נעצרו

כך זוהו וחוסלו המחבלים שניסו להימלט מהמנהרה ברפיח | תיעוד דרמטי

בשבוע האחרון חוסלו יותר מ-20 מחבלים ונעצרו שמונה נוספים שניסו להימלט מתשתית הטרור התת-קרקעית ברפיח | צפו בתיעוד מזיהוי ותקיפת המחבלים במזרח רפיח (צבא)

תיעוד מזיהוי המחבלים על ידי גדוד 414 ומתקיפת המחבלים (צילום: דובר צה"ל)

דובר מעדכן בהמשך לתקיפה האווירית מוקדם יותר היום (רביעי) במרחב רפיח, כוחות צוות הקרב החטיבתי של הנח״ל קפץ לבצע סריקה באחד המבנים במרחב התקיפה.

במבנה זוהה מחבל אחד שחוסל בעקבות התקיפה האווירית ושלושה מחבלים חמושים נוספים. עם זיהוי המחבלים, הכוחות ירו לעברם מטווח קצר וחיסלו אותם.

בנוסף, הכוחות עצרו שני מחבלים נוספים ששהו במבנה.

אמצעי הלחימה של המחבלים שאותרו במרחב (צילום: דובר צה"ל)
אמצעי הלחימה של המחבלים שאותרו במרחב (צילום: דובר צה"ל)

בשבוע האחרון, צה"ל חיסל יותר מ-20 מחבלים ועצר שמונה נוספים אשר ניסו להימלט מתשתית הטרור התת-קרקעית במרחב.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

פעילות כוחות צוות הקרב החטיבתי הנח"ל במזרח רפיח: (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות צוות הקרב החטיבתי הנח"ל במזרח רפיח: (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות צוות הקרב החטיבתי הנח"ל במזרח רפיח: (צילום: דובר צה"ל)

