תוך שהם מנסים להימלט

שישה מחבלים יצאו ממנהרת טרור ברפיח וניסו לברוח - עד שחוסלו

בצה"ל ממשיכים במצוד אחר המחבלים ברפיח, הבוקר זוהו והותקפו שישה מחבלים במרחב תשתית הטרור התת-קרקעית | על פי הודעת דובר צה"ל "זוהתה פגיעה" (צבא)

כוחות צה"ל ברפיח (דובר צה"ל)

לא שקט ברצועה: הבוקר (רביעי), תצפיות של כוחות צה״ל זיהו שישה מחבלים נוספים אשר ככל הנראה יצאו מתוואי תת-קרקעי במרחב רפיח.

מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת הכוחות בשטח תקף את המחבלים בזמן שניסו להימלט, בצה"ל טענו: "זוהתה פגיעה. - הכוחות ממשיכים בסריקות במרחב".

נזכיר כי גם לאחר החתימה על ההסכם להפסקת האש, כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח״ל ממשיכים לפעול במרחב מזרח רפיח, כוחות נוספים של פיקוד הדרום פרוסים במקומו נוספים מרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

כפי שדווח אתמול, חמישה מחבלים ניסו להימלט מתחת לאדמה וחוסלו על ידי כוחות הביטחון, ובסוף השבוע האחרון נמלטו 17 מחבלים מהמנהרה: 11 חוסלו, 6 נעצרו והועברו לחקירה.

