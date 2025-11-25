רגעי החיסול הדרמטיים ( צילום: דובר צה"ל )

רגעי החיסול הדרמטיים בצפון השומרון: דובר צה"ל מפרסם הערב (שלישי) תיעוד ממצלמות הגוף של לוחמי דובדבן - בו נראים הרגעים שבהם חוסל הבוקר המחבל סולטאן אל גאני שביצע את הפיגוע באזור התעשייה בראון.

מדובר היה ב"מחבל החי האחרון ביהודה ושומרון". אחרי חיסולו, כך אומרים בשב"כ, אין עוד מחבלים רוצחים נמלטים ביהודה ושומרון. סולטאן אל גאני חוסל על ידי לוחמי דובדבן וכוחות שב״כ בתום חילופי אש. צה"ל ושב"כ מסרו לאחר החיסול כי "בפעילות שנמשכה לאורך כל הלילה, עצרו לוחמי יחידת דובדבן, סיירת צנחנים וכוחות שב״כ חמישה מחבלים סייענים. לאחר מכן, הכוחות כיתרו את המבנה שבו התבצר המחבל, והוא חוסל לאחר חילופי אש. לאחר שביצעו סריקות במבנה, הכוחות איתרו כלי נשק מסוג 'קרלו', M16, מטען ומחסניות עם תחמושת. מאז שנמלט לאחר ביצוע הפיגוע ב- 18 באוגוסט אשתקד, שב״כ וצה״ל ניהלו מאמץ מודיעיני מתמשך עד לסגירת המעגל וחיסולו".

גדעון פרי הי"ד ( צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א )

אלוף פיקוד מרכז מסר לאחר החיסול: "מפקדים יקרים ושותפינו בשב״כ, היום נפל דבר, שכן חוסל הרוצח הנמלט האחרון שנשאר בזירת מרכז. איני זוכר מתי בפעם האחרונה היינו במצב כזה, שבו כל הרוצחים הנמלטים, נעצרו או חוסלו.

"ראשית, הערכה רבה על כך לכולכם שכן זו תוצאה של מדיניות התקפית ועיצובית שאתם מובילים, כל אחד בגזרתו. תשתיות הטרור כולן מתפרקות מול עיננו ובזכות הפעולות הנחושות של כולכם יש לנו חופש פעולה מלא - בכל מקום ובכל זמן, בכל זירת מרכז.

"אך זיכרו, דווקא עכשיו, ״לא לעולם חוסן״ ובכל רגע עלול להתרחש פיגוע! לאור זאת, זה הזמן לפעול ביתר שאת וביתר עוז בהגנה ובהתקפה מתוך אמונה כי ״עיצוב המרחב תורם לייצובו״. רק כך נממש החזון על פיו- ״טרור פוגש צבא ואזרח חי שגרה״.

הפיגוע התרחש בשנה שעברה, כאשר המחבל, חמוש בפטיש, התקרב לעבר מאבטח באזור התעשייה בראון, ליד היישוב קדומים בשומרון, היכה בראשו וגנב את נשקו ונמלט. המאבטח, גדעון פרי הי"ד, נפצע באורח אנוש ולאחר זמן קצר נקבע מותו בבית החולים.

גדעון פרי הי"ד, יליד קדומים, היה מנהל במפעל באזור התעשייה בראון, כאשר אחד מעובדי המפעל תקף אותו. פרי נאבק במחבל אך נפצע פציעות קשות, ושעות לאחר מכן נפטר מפצעיו בבית החולים בלינסון.