השקר התפוצץ באוויר

פיצוצי המשנה בתקיפת צה"ל הוכיחו: צבא לבנון שיקר בפומבי | תיעוד

צה"ל השלים הערב תקיפה נוספת של אתר תת-קרקעי, ששימש גם כן לאחסון אמל"ח של חיזבאללה | דובר צה"ל ציין כי אותו אתר הותקף לפני כשבוע לאחר שצה"ל התריע לצבא לבנון על פעילות הטרור שמתקיימת בו - וזה ביקר שם אך תשתית הטרור לא פורקה במלואה | על כן, נמסר, צה"ל תקף את האתר שוב | תיעוד (צבא)

פיצוצי המשנה בתקיפה הערב (צילום: רשתות לבנוניות)

בשבוע שעבר, כוח של צבא לבנון נכנס לבדוק מרחב בכפר חתא, ש הודיע כי במקום ישנה תשתית . בסיום הבדיקה טען הצבא הלבנוני כי אין תשתיות טרור במרחב. גם לעיתון אל אח'בר נאמר: "בניגוד לדברי ישראל - לא נמצא שם כלל מתקנים צבאיים".

בצה"ל חזרו על הממצאים המודיעיניים העצמאיים וגילו שצבא לבנון משקר. בניגוד למה שצבא לבנון טוען, המרחב היה מלא בתשתיות אמל"ח וטרור של חיזבאללה. 

היום, במסגרת גל התקיפות השני בכפר חתא היעד הותקף והושמד. בתיעודים מהפיצוץ אף ניתן לראות פיצוצי משנה שמעידים על תשתיות טרור במקום. במקביל, צה"ל המשיך הערב בשרשרת התקיפות בלבנון.

התקיפה הערב בלבנון (צילום: רשתות לבנוניות)

על פי הודעת דובר צה"ל, הותקף אתר תת-קרקעי ששימש לאחסון אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון. האתר התת-קרקעי שצה"ל תקף, הותקף לפני כשבוע, לאחר שצה"ל התריע לצבא לבנון על פעילות הטרור שמתקיים בו, צבא לבנון ביקר באתר אך תשתית הטרור לא פורקה מלאה.

על כן, צה"ל תקף היום את האתר פעם נוספת. עוד התקיפה ננקטו צעדים רבים לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, כוללות מקדימות לאוכלוסייה באזור.

הודעת הפינוי של דובר צה"ל בערבית (צילום: דובר צה"ל)

"פעילות ארגון הטרור חיזבאללה באתרים אלו מהווה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון ואיום על מדינת ישראל. צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל" נמסר.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

