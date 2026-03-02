שר הביטחון ישראל כץ קיים עד כה (שני) הערכת מצב בבור חיל האוויר, שם הוא התייחס לאיום החדש-ישן מלבנון.

ההערכה התקיימה ביחד עם סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי, מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, ראש אמ"ן, אלוף שלומי בינדר, תת-אלוף עומר טישלר, מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל׳) אמיר ברעם, מזכ"צ שהב"ט, תת-אלוף גיא מרקיזנו, ובכירים נוספים.

השר כ"ץ אמר: "באתי לבור חיל האוויר כדי להתרשם מקרוב מהמקום שבו מופעל המאמץ המרכזי בהכרעה ובנטרול איומי איראן, גם בירי אל עבר ישראל וגם בפגיעה בכל תשתיות המשטר האיראני, על מנת לאפשר לעם האיראני לקחת את גורלו בידו ולסלק את השלטון הזה ולהחליף אותו לטובת העם".

"אני מאוד מתרשם מהיכולות", הוסיף שר הביטחון: "כמו כולם ואני רוצה באמת לברך אותך, מפקד החיל, ביחד עם כל העוסקים במלאכה, ביחד עם הטייסים, אנשי צוות הקרקע וכל מי שרתומים סביב השעון למהלך הגדול הזה בהפעלת מערך כלי הטיס, היקף הפגיעות, הדיוק, השמדת היכולות ואכן המטרה היא להמשיך בפעילות".

לדברי השר: "השילוב עם השותף האמריקני הוא גם כן חסר תקדים ובעצם אני חושב ששני כוחות האוויר הטובים ביותר בעולם שעובדים יחד, עם כוחות אחרים וגם מביאים תוצאות בלתי רגילות ואני בהחלט צופה שהפעילות הזאת תימשך עד להשגת כל המטרות. מהלילה בעצם אתם מחלקים קשב בין המטרה העיקרית שתישאר העיקרית וזה הפגיעה באיראן, לבין החיזבאללה בלבנון".

"אנחנו", הוסיף השר: "בהחלט נוודא שהחיזבאללה ישלם מחיר כבד על כל מה שהוא עשה, על הירי לעבר ישראל. אנחנו לא נחזור לכללים שלפני 7 באוקטובר, לא נאפשר חילופי ירי. אנחנו נפגע בחיזבאללה באופן קשה ונעים קאסם, יושב ראש ארגון הטרור חיזבאללה, יגלה שמי שהולך בדרכו של חמינאי - מסיים כמו חמינאי - בתחתית הגיהינום ביחד עם כל מסוכלי ציר הרשע. והדגש הוא, ביחד עם הרמטכ"ל כמובן, בהנחיית ראש הממשלה והנחייתי לצה"ל, לפעול בעוצמה מול החיזבאללה מבלי להסיט את הקשב ואת העוצמה של הפעילות העיקרית במבצע 'שאגת הארי' מול איראן".

לסיום אמר שר הביטחון: "אני סומך על חיל האוויר בתור המרכיב המרכזי, שיידע לעשות את שני הדברים - גם לפגוע בחיזבאללה וגם להמשיך בתקיפה העוצמתית מול איראן כדי להשיג את יעדי המבצע הזה".

מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר אמר: "אנחנו על זה השר. מאוד נחושים קודם כל לבצע את כל המשימות, ואנחנו נממש אותם. הדבר השני, זה השותפות גם בתוך צה״ל, מערכת הביטחון כולה וגם עם השותפה שלנו מעבר לים, שכל המעבר לים אנחנו ממש כתף אל כתף עד שנשיג את היעד שלשמו אנחנו כאן".

סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי אמר: "אני מצטרף לדברי ההערכה לחיל האוויר על ביצוע מושלם עד פה. אנחנו 48 שעות מתחילת המלחמה, אני חושב שעד כאן הדברים הולכים כמתוכנן, אבל יש לנו עוד הרבה עבודה, יהיו עוד הרבה אתגרים. אנחנו נעמוד בכולם".