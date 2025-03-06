שר הביטחון ישראל כ"ץ בבור חיל האוויר העביר מסר למנהיג חיזבאללה: "נעים קאסם יגלה שמי שהולך בדרכו של חמינאי, מסיים כמו חמינאי, בתחתית הגיהינום. הנחיית ראש הממשלה והנחייתי לצה"ל - לפעול בעוצמה מול החיזבאללה מבלי להסיט את הקשב ואת העוצמה של הפעילות העיקרית במבצע 'שאגת הארי' מול איראן" | צפו (חדשות מלחמה)
שר הביטחון כ"ץ בטקס האזכרה הממלכתי לחללי מערכות ישראל: אנו מחויבים להמשיך ולהפוך כל אבן כדי להחזיר הביתה את כלל החללים, והחטופים | מוקדם יותר, נכנס האלוף תמיר ידעי לתפקידו כסגן הרמטכ״ל, תפקיד שיוגדר כ״ראש המטה לבניין הכוח״ בצה"ל (צבא)
האלוף תמיר ידעי היה אחד מהמרואיינים לתפקיד הרמטכ"ל אך אחרי בחירת האלוף זמיר לתפקיד הוא יחזור לשרת תחתיו כסגן הרמטכ"ל | ידעי נחשב לקצין מוערך ועתיר ניסיון בשורה ארוכה של תפקידים מבצעיים ומטכליי"ם | השר כ"ץ: "משוכנע ביכולתו של האלוף ידעי לתרום תרומה משמעותית" (חדשות, צבא וביטחון)
טקס החילופים בלשכת הרמטכ"ל בין הרצי הלוי שהודיע על פרישה בעקבות מחדלי המלחמה לבין מנכ"ל משרד הביטחון האלוף במיל. אייל זמיר יתקיים בקרוב | בעקבות ההתפטרות והמינוי שורה ארוכה של בכירים בצה"ל צפויים גם הם להתחלף בהקדם, ביניהם סגן הרמטכ"ל אמיר ברעם שצפוי להיות מוחלף על ידי תמיר ידעי שכיהן עד לאחרונה כמפקד זרוע היבשה (חדשות, צבא וביטחון)