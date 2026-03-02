כיכר השבת
נערכים להכרעה | צפו

הפקודה ניתנה: צה"ל בפריסה מבצעית בגבול לבנון וסוריה

צה"ל הודיע על עיבוי משמעותי של מערכי ההגנה וההתקפה בגזרה הצפונית. כוחות מאוגדות 91 ו-210 נפרסו בקו המגע ובמרחבי האבטחה בדרום לבנון ובסוריה, במוכנות מבצעית מלאה לכל תרחיש אפשרי אל מול פני האויב (צבא)

הגזרה הצפונית בוערת, ובצה"ל לא לוקחים סיכונים: הודיע היום על העלאת כוננות ועיבוי כוחות מאסיבי לאורך גבולות לבנון ו. כוחות של אוגדה 91 ואוגדה 210, המתמחות בלחימה במתווה צפוני, נפרסו במוצבים קדמיים ובמרחבי האבטחה העמוקים בתוך שטח וסוריה. כפי שפורסם לראשונה בדיווח של ynet, המהלך נועד לחזק את ההגנה הקדמית ולהכין את התשתית למתקפות פתע.

מוכנות לכל תרחיש: מהגנה להתקפה

במסגרת המהלך, בוצע עיבוי דרמטי של מרכיבי ההגנה וההתקפה בגזרה. הכוחות מצוידים באמצעים טכנולוגיים מתקדמים וחימושים מדויקים, כשהם ערוכים למעבר מיידי ממגננה להסתערות כוללת. "הכוחות נמצאים בשיא המוכנות המבצעית", נמסר מדובר צה"ל, תוך הדגשה כי הצבא נמצא בקשר שוטף והדוק עם ראשי הרשויות והתושבים במרחב הצפון המותקף.

היערכות בגבול הצפון (צילום: דובר צה"ל)
מסר לצד השני: "הקו הקדמי בלתי חדיר"

הפריסה המחודשת של האוגדות נועדה להבהיר לצד השני של הגבול כי כל ניסיון חדירה או ירי ייענה בעוצמה אדירה. השילוב בין הגנה אקטיבית במוצבים לבין נוכחות התקפית בשטח האויב מייצרת רצועת ביטחון דינמית. "אנחנו לא רק מחכים לאויב, אנחנו נמצאים במרחבי האבטחה שלו", הסבירו גורמים ביטחוניים, כשהם מאותתים כי צה"ל מוכן להרחיב את הלחימה אם יידרש לכך.

