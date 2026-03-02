הפקודה ניתנה: צה"ל בפריסה מבצעית בגבול לבנון וסוריה

10 10 0:00 / 0:18

הגזרה הצפונית בוערת, ובצה"ל לא לוקחים סיכונים: צבא ההגנה לישראל הודיע היום על העלאת כוננות ועיבוי כוחות מאסיבי לאורך גבולות לבנון וסוריה. כוחות של אוגדה 91 ואוגדה 210, המתמחות בלחימה במתווה צפוני, נפרסו במוצבים קדמיים ובמרחבי האבטחה העמוקים בתוך שטח לבנון וסוריה. כפי שפורסם לראשונה בדיווח של ynet, המהלך נועד לחזק את ההגנה הקדמית ולהכין את התשתית למתקפות פתע.

מוכנות לכל תרחיש: מהגנה להתקפה במסגרת המהלך, בוצע עיבוי דרמטי של מרכיבי ההגנה וההתקפה בגזרה. הכוחות מצוידים באמצעים טכנולוגיים מתקדמים וחימושים מדויקים, כשהם ערוכים למעבר מיידי ממגננה להסתערות כוללת. "הכוחות נמצאים בשיא המוכנות המבצעית", נמסר מדובר צה"ל, תוך הדגשה כי הצבא נמצא בקשר שוטף והדוק עם ראשי הרשויות והתושבים במרחב הצפון המותקף.

היערכות בגבול הצפון ( צילום: דובר צה"ל )

מסר לצד השני: "הקו הקדמי בלתי חדיר"

הפריסה המחודשת של האוגדות נועדה להבהיר לצד השני של הגבול כי כל ניסיון חדירה או ירי ייענה בעוצמה אדירה. השילוב בין הגנה אקטיבית במוצבים לבין נוכחות התקפית בשטח האויב מייצרת רצועת ביטחון דינמית. "אנחנו לא רק מחכים לאויב, אנחנו נמצאים במרחבי האבטחה שלו", הסבירו גורמים ביטחוניים, כשהם מאותתים כי צה"ל מוכן להרחיב את הלחימה אם יידרש לכך.