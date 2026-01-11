4 מדינות כבר רכשו: מה מיוחד ברכב הזה?

מטוסי הקרב F/A-18 הורנט של חיל האוויר הפיני הטילו פצצות מונחות ( צילום: כוחות היבשה – ארמן – הצבא הפיני )

צבא בריטניה עושה צעד משמעותי לעבר התחדשות צי הרכב הקרבי שלו. שר ההגנה הבריטי, לוק פולארד, אישר לאחרונה כי הממלכה החלה בשלב ההערכה הרשמי של תכנית ה-CAVS (Common Armoured Vehicle System) – יוזמה רב-לאומית שמטרתה לייצר פלטפורמה אחידה ומתקדמת לרכב משוריין גלגלי.

למרות שטרם נחתמה עסקת רכש סופית, הצטרפותה של בריטניה למחקר ופיתוח בדצמבר 2025 מעידה על כוונות רציניות לבחון את ה-Patria 6x6 הפיני כתחליף או כתוספת למערך השריון הקיים. ה"פאטריה" 6x6: יותר מסתם משוריין הרכב, המוכר גם בכינוי XA-300, הפך בשנים האחרונות ללהיט בקרב צבאות אירופה. לא מדובר רק בנגמ"ש לשינוע כוחות; הפלטפורמה של חברת Patria מצטיינת במודולריות יוצאת דופן: יכולות אמפיביות: צליחת מכשולי מים ללא הכנה מוקדמת.כוח אש רב-גוני: אפשרות להתקנת מערכות נשק החל ממקלעים כבדים ועד למרגמות 120 מ"מ.שריון מודולרי: הגנה ניתנת לשדרוג בהתאם לאופי האיום בשדה הקרב.

משוריינים פינים ( צילום: כוחות היבשה – ארמן – הצבא הפיני )

השותפות האירופית מתרחבת

בריטניה מצטרפת למועדון אקסקלוסיבי שהחל בשנת 2020 עם פינלנד, לטביה ואסטוניה. מאז, הפך הפרויקט לציר מרכזי בשיתוף הפעולה הביטחוני באירופה, כאשר גרמניה ושוודיה כבר התחייבו לרכש של מאות כלים. לטביה לבדה כבר מפעילה מעל 200 רכבים כאלו, מה שמוכיח את היעילות המבצעית של הכלי בשטח.

ייצור מקומי על הפרק?

במידה והצבא הבריטי יחליט להתקדם לייצור, ייתכן שנראה שיתוף פעולה תעשייתי מרתק. מזכר הבנות שנחתם בין חברת Patria לחברת Babcock הבריטית כבר מניח את התשתית לתמיכה בדרישות הייצור המקומיות, מה שעשוי לייצר מקומות עבודה ולהבטיח עצמאות תחזוקתית לבריטים.

בשלב זה, משרד ההגנה שומר על הקלפים קרוב לחזה ולא מפרסם לוחות זמנים או כמויות, אך העיניים של עולם הביטחון נשואות כעת למבחני השטח שיקבעו: האם ה-Patria 6x6 הוא הרכב שינוע על ציר הלוגיסטיקה הבריטי בעשור הקרוב?