כיכר השבת
שורת הערכות מצב

כוננות בערים המרכזיות בישראל בעקבות איראן; ראשי ערים עדכנו תושבים

איראן בצעד קיצוני תחליט לתקוף את ישראל? בשורה של ערים מרכזיות ובצה"ל נערכו הערכות מצב בעקבות המהומות באיראן. לאחר השבת ראשי הערים עדכנו את התושבים על המסקנות. בצה"ל הבהירו: "נעשה כל שנדרש כדי להגן על אזרחי ישראל" (צבא וביטחון)

2תגובות
טילים נורים על ישראל במהלך עם כלביא (צילום: Shutterstock)

בישראל נושאים עיניים בימים האחרונים באופן תכוף לנעשה ב, ולצד תקווה להפלת משטר הרשע המוסלמי במדינת הענק - נערכים גם לאפשרות קיצונית שבה האש מצד המשטר תופנה אל עבר ישראל.

בין היתר נערכו הערכות מצב בצה"ל בראשות הרמטכ"ל. בצה"ל אומרים כי עוקבים אחר הנעשה באיראן ומדגישים כי המחאות הן עניין פנים איראני.

"עם זאת, צה״ל ערוך בהגנה ומשפר יכולות ומוכנות מבצעית כל העת. נדע להגיב בעוצמה במידה ונידרש. צה״ל יעשה כל שנדרש כדי להגן על אזרחי מדינת ישראל", תדרך צה"ל כתבים היום.

ראש עיריית פתח תקווה הודיע אתמול בפוסט בפייסבוק כי "קיימנו הערכת מצב עירונית ואנו נמצאים בקשר ישיר ושוטף עם גורמי הביטחון ופיקוד העורף. נכון לעכשיו, אין הנחיות מיוחדות לציבור והעיר פועלת כסדרה".

הוא הוסיף: "הנחיתי את מנהלי האגפים והצוותים העירוניים להיות בכוננות מלאה ולהיערך לכל תרחיש, על מנת לתת מענה מיידי ככל שיידרש. נמשיך לעדכן בכל שינוי. אנא הישמעו להנחיות הרשמיות בלבד".

גם כרמל שאמה הכהן, ראש עיריית רמת גן, קיים הערכת מצב סביב איראן. בסיומה כתב לתושבים כי לפי שעה יש שגרה מלאה.

שאמה הכהן הוסיף: "בהצלחה לעם האיראני הנלחם לחזור להיות עם חופשי. יישר כח לנשיא טראמפ שבשונה מקודמיו לא ממצמץ.

"הרצון של השלטון באירן להסיט את האש הבוערת נגדו והסיכוי הממשי שטראמפ לא רק מאיים עלולים לשנות את הערכת המצב במהירות ואפילו בהפתעה. העיר מתורגלת וערוכה ונעדכן מיידית בכל שינוי במצב".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (83%)

לא (17%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
למה אנחנו צריכים להיות במוכנות הגנה במקום בליתקוף אותם לפני
אריאל
1
נכון להכין את התושבים לאפשרות לשהיה במקלטים.
דב

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר