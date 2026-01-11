בישראל נושאים עיניים בימים האחרונים באופן תכוף לנעשה באיראן, ולצד תקווה להפלת משטר הרשע המוסלמי במדינת הענק - נערכים גם לאפשרות קיצונית שבה האש מצד המשטר תופנה אל עבר ישראל.

בין היתר נערכו הערכות מצב בצה"ל בראשות הרמטכ"ל. בצה"ל אומרים כי עוקבים אחר הנעשה באיראן ומדגישים כי המחאות הן עניין פנים איראני.

"עם זאת, צה״ל ערוך בהגנה ומשפר יכולות ומוכנות מבצעית כל העת. נדע להגיב בעוצמה במידה ונידרש. צה״ל יעשה כל שנדרש כדי להגן על אזרחי מדינת ישראל", תדרך צה"ל כתבים היום.

ראש עיריית פתח תקווה הודיע אתמול בפוסט בפייסבוק כי "קיימנו הערכת מצב עירונית ואנו נמצאים בקשר ישיר ושוטף עם גורמי הביטחון ופיקוד העורף. נכון לעכשיו, אין הנחיות מיוחדות לציבור והעיר פועלת כסדרה".

מעל 300 הרוגים בין המפגינים באיראן | חשש בטהרן מתקיפה ישראלית יוסי נכטיגל | 10.01.26

הוא הוסיף: "הנחיתי את מנהלי האגפים והצוותים העירוניים להיות בכוננות מלאה ולהיערך לכל תרחיש, על מנת לתת מענה מיידי ככל שיידרש. נמשיך לעדכן בכל שינוי. אנא הישמעו להנחיות הרשמיות בלבד".

גם כרמל שאמה הכהן, ראש עיריית רמת גן, קיים הערכת מצב סביב איראן. בסיומה כתב לתושבים כי לפי שעה יש שגרה מלאה.

שאמה הכהן הוסיף: "בהצלחה לעם האיראני הנלחם לחזור להיות עם חופשי. יישר כח לנשיא טראמפ שבשונה מקודמיו לא ממצמץ.

"הרצון של השלטון באירן להסיט את האש הבוערת נגדו והסיכוי הממשי שטראמפ לא רק מאיים עלולים לשנות את הערכת המצב במהירות ואפילו בהפתעה. העיר מתורגלת וערוכה ונעדכן מיידית בכל שינוי במצב".