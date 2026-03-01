הנשיא טראמפ מזהיר את איראן: "נכה בהם בעוצמה שלא נראתה מעולם"

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס הבוקר (ראשון) לאיומים של איראן להגביר את התקיפות שלה והזהיר: "עדיף להם שלא יעשו זאת, משום שאם יעשו זאת, אנחנו נכה בהם בעוצמה שמעולם לא נראתה כמותה".

טראמפ צייץ ב־Truth Social: "איראן זה עתה הצהירה שהם עומדים להכות היום בעוצמה רבה מאוד, חזק יותר מכפי שאי פעם הכו בעבר. עדיף להם שלא יעשו זאת, משום שאם יעשו זאת, אנחנו נכה בהם בעוצמה שמעולם לא נראתה כמותה! תודה על תשומת הלב לעניין זה!".

בתוך כך, מזכיר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', התייחס לפנות בוקר למלחמה שפתחו ארה״ב וישראל כנגד המשטר האיראני והכריז: ״לא נסבול טילים רבי עוצמה המכוונים נגד העם האמריקאי. טילים אלה יושמדו, יחד עם ייצור הטילים של איראן״.

בפתח דבריו אמר שר ההגנה כי: ״בן לילה, בהוראת הנשיא טראמפ, משרד המלחמה החל במבצע "זעם אפי" - המבצע האווירי הקטלני, המורכב והמדויק ביותר בהיסטוריה״.

לדבריו: ״למשטר האיראני הייתה הזדמנות, אך הוא סירב להגיע להסכם - ועכשיו הוא סובל מההשלכות. במשך כמעט חמישים שנה, איראן כיוונה והרגה אמריקאים, תמיד מחפשת את הנשק החזק ביותר בעולם כדי לקדם את מטרתה הרדיקלית. אמש, בניגוד לכל נשיא קודם, החל הנשיא טראמפ להתמודד עם הסרטן הזה״.

הגסת' הצהיר: ״לא נסבול טילים רבי עוצמה המכוונים נגד העם האמריקאי. טילים אלה יושמדו, יחד עם ייצור הטילים של איראן. חיל הים האיראני יושמד. וכפי שאמר הנשיא טראמפ כל חייו, לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני״.

״ארצות הברית לא התחילה את הסכסוך הזה״, הבהיר מזכיר ההגנה: ״אבל נסיים אותו. אם תהרוג או תאיים על אמריקאים בכל מקום בעולם - כפי שעשתה איראן - אז נצוד אותך, ונהרוג אותך״.

בסיום דבריו הוסיף: ״הלוחמים שלנו הם הטובים בעולם, והם משוחררים במלואם כדי להשיג את מטרותינו. מי ייתן והשגחת האל תגן עליהם במשימה חיונית זו״.

כזכור, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אישר אמש (מוצאי שבת) את דבר חיסולו של המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי.

"חמינאי, אחד האנשים המרושעים ביותר בהיסטוריה, מת", כתב הנשיא טראמפ, "זהו לא רק צדק עבור העם האיראני, אלא עבור כל האמריקנים הדגולים, ואותם אנשים ממדינות רבות ברחבי העולם, שנהרגו או הוטלו בהם מומים על ידי חמינאי וכנופיית הבריונים צמאי הדם שלו.

"הוא לא הצליח להתחמק מהמודיעין וממערכות המעקב המתוחכמות ביותר שלנו, ובשיתוף פעולה הדוק עם ישראל, לא היה דבר שהוא, או המנהיגים האחרים שנהרגו יחד איתו, יכלו לעשות. זוהי ההזדמנות הגדולה ביותר של העם האיראני לקחת בחזרה את מדינתו".

טראמפ הוסיף: "אנו שומעים שרבים מאנשי משמרות המהפכה, הצבא וכוחות ביטחון ומשטרה אחרים שלהם, אינם רוצים עוד להילחם ומבקשים מאיתנו חסינות. כפי שאמרתי אמש: "עכשיו הם יכולים לקבל חסינות, מאוחר יותר הם יקבלו רק מוות!". יש לקוות שמשמרות המהפכה והמשטרה יתמזגו בדרכי שלום עם הפטריוטים האיראנים, ויעבדו יחד כיחידה אחת כדי להחזיר למדינה את הגדולה המגיעה לה.

"תהליך זה אמור להתחיל בקרוב, שכן לא רק מותו של חמינאי אירע, אלא המדינה הושמדה ואף נמחקה במידה רבה בתוך יום אחד בלבד. ההפצצות הכבדות והמדויקות יימשכו, ללא הפסקה, לאורך כל השבוע או ככל שיידרש כדי להשיג את המטרה שלנו – שלום ברחבי המזרח התיכון ולמעשה בעולם כולו!".