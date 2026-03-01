וְנוֹחַ מֵאֹיְבֵיהֶם: יממה לאחר החיסול הדרמטי של מנהיגה העליון של איראן עלי חמינאי מתבררים פרטים נוספים ודרמטיים על מאחורי הקלעים של האוייב מספר אחת של ישראל וארצות הברית.

על פי שני מקורות באיראן אמרו שצוטטו בסוכנות הידיעות רויטרס, זמן קצר לפני שמטוסי הקרב הפציצו את מעונו של חמינאי, הוא נכנס לפגישה עם יועציו הבכירים עלי לאריג'ני ועלי שמחאני וגורמים נוספים במקום מאובטח במעונו שבטהראן.

הוול סטריט ג'ורנל דיווח כי בישראל ובארצות הברית המתינו זמן רב ל'ידיעת הזהב' על כינוס של בכירי ההנהגה באיראן, כינוס שהוביל לתקיפה הדרמטית במכת הפתע המשותפת שהובילה לחיסול חמינאי ובכירי ההנהגה האיראנית.

על פי הדיווח, המידע היה כה מדויק ודרמטי, מה שהוביל להחלטה לתקוף באור יום ומטוסי קרב של צה"ל הטילו לא פחות מ-30 פצצות על המעון הרשמי של חמינאי, פצצות שהובילו לחיסולו.

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס הבוקר לחיסול חמינאי ואמר: "הצורר חמינאי סוכל במכת הפתיחה של מבצע "שאגת הארי" ואיתו עוד בכירים במבצר הטרור האיראני. מי שפעל להשמדת ישראל - הושמד. הצדק נעשה וציר הרשע ספג מכה אנושה".