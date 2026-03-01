כוחות פיקוד העורף בזירת הנפילה בתל אביב| צילום: צילום: דובר צה"ל
כוחות פיקוד העורף בזירת הנפילה בתל אביב (צילום: דובר צה"ל)
מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר קיים אתמול (מוצאי שבת) הערכת מצב וביקר במספר זירות עם מפקדת מחוז דן, אלוף-משנה שני גרשי.
ביקור מפקד פיקוד העורף ברכבת הקלה ברמת גן (צילום: דובר צה"ל)
ביקור מפקד פיקוד העורף בזירת הנפילה בתל אביב (צילום: דובר צה"ל)
ביממה האחרונה, כוחות פיקוד העורף, בסדיר ובמילואים פרוסים ופועלים ברחבי הארץ בדריכות ומוכנות מלאה.
הערכת מצב של מפקד פיקוד העורף (צילום: דובר צה"ל)
כוחות פיקוד העורף בהיערכויות במרחב האזרחי (צילום: דובר צה"ל)
פיקוד העורף גייס כ-20 אלף אנשי מילואים, למוקדים השונים התקבלו כ-65,000 שיחות למוקד הטלפוני ולמעלה מ-9,000 פניות בערוצים הכתובים והדיגיטליים.
