פיקוד העורף גייס כ-20 אלף אנשי מילואים; מפקד פיקוד העורף ביקר בזירות השונות

מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר קיים הערכת מצב וביקר במספר זירות | פיקוד העורף גייס כ-20 אלף אנשי מילואים, למוקדים השונים התקבלו כ-65,000 שיחות למוקד הטלפוני ולמעלה מ-9,000 פניות בערוצים הכתובים והדיגיטליים | תיעוד (צבא)

מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר קיים אתמול (מוצאי שבת) הערכת מצב וביקר במספר זירות עם מפקדת מחוז דן, אלוף-משנה שני גרשי.

ביממה האחרונה, כוחות פיקוד העורף, בסדיר ובמילואים פרוסים ופועלים ברחבי הארץ בדריכות ומוכנות מלאה.

פיקוד העורף גייס כ-20 אלף אנשי מילואים, למוקדים השונים התקבלו כ-65,000 שיחות למוקד הטלפוני ולמעלה מ-9,000 פניות בערוצים הכתובים והדיגיטליים.

