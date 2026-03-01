כיכר השבת
מלחמה עם איראן

התדרוך האחרון של הרמטכ"ל זמיר לטייסים ימים ספורים לפני היציאה למלחמה | צפו

הרמטכ״ל זמיר לצוותי אוויר וקרקע בחיל האוויר שתקפו באיראן בתדרוך טרם היציאה למבצע: "כל עם ישראל נושא את עיניו לחיל האוויר הישראלי בגאווה גדולה״ (צבא וביטחון)

צפו בדברי הרמטכ"ל
צילום: דובר צה"ל
צפו בדברי הרמטכ"ל (צילום: דובר צה"ל)

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר שבוע שעבר בבסיס חצרים יחד עם מפקד בסיס חצרים, תת-אלוף ר' ומפקדים נוספים על מנת לשוחח ולבחון מקרוב את כשירות החיל לקראת מבצע "שאגת הארי" ב.

בצה"ל ציינו כי תהליך ההכנות למבצע ״״ ולמכת הפתיחה שנחשפה כלל עשרות תדרוכים ודיונים מבצעיים.

מדברי הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר: "אנחנו ב'עם כלביא' הפגנו את היכולות המרשימות שלנו. אני חושב שחיל האוויר הוכיח פה ביצועים מרשימים ביותר, אנחנו נמצאים בשיתוף פעולה הדוק עם השותפים הכי חשובים והכי גדולים שלנו - ארצות הברית של אמריקה.

"אנחנו פועלים בשיתוף פעולה עם CENTCOM ועם AFCENT ויש פה בהחלט עוצמה אדירה. כשנצא למערכה הזאת תבוא לידי ביטוי כשנצא - עוצמה בלתי רגילה שבסופו של דבר תגיע ליעדים שלה בהיקפים הנדרשים".

הרמטכ"ל הוסיף: "אני רוצה להביע הערכה גדולה לכל מה שאתם עושים, אני חושב שיש פה עבודה גדולה מאוד. אני יודע שהיא מורכבת מאוד, שהיא קשה, ושהיא סביב השעון. אני רוצה להגיד לכם שכל עם ישראל נושא את עיניו לחיל האוויר הישראלי בגאווה גדולה. אבל עם הגאווה הזאת גם באה תקווה גדולה, ובטוחים בכם, מאמינים בכם, מאמינים ביכולות שלכם. אני רוצה להביע בשמי ובשם צה"ל את הערכה הרבה שלי לכם".

"חזקו ואימצו, תהיו מוכנים", אמר הרמטכ"ל לצוותי האוויר: "כשנורה לכם לפעול וניתן את הפקודה, אני סומך עליכם שהמטוסים האלו ימריאו לשמיים, יפגעו במטרות שלהם ויבצעו את המשימות שלהם בהצטיינות רבה".

1
ה' חס ומרחם על כמו. שחליפה לא תהיה שואה נוספת ראו יד ה הייתה זאת מאז שהקשה ה את ליבו להסכם ועד לחיסול הרוצח הטרוריסט הנוראי
תזכרו ה' מרחם על עמו

