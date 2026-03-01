המראות מטוסי חיל האוויר לתקיפה - צילום: דובר צה"ל המראות מטוסי חיל האוויר לתקיפה | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:20 המראות מטוסי חיל האוויר לתקיפה ( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל עדכן הבוקר (ראשון) כי יותר מ-1,200 חימושים הוטלו על-ידי מטוסי קרב של חיל האוויר על מטרות טרור ברחבי איראן רק ביממה האחרונה.

לפנות בוקר השלימו עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונת אמ"ן גל תקיפות נוסף לפגיעה במערך הטילים הבליסטיים ומערכות הגנה אווירית של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן. מדובר צה"ל נמסר כי: "התקיפות שהושלמו מעמיקות את הפגיעה בתשתיות אלו ומשמרות את ההישגים של צה"ל". כזכור, בחיל האוויר ציינו אתמול כי כ-200 מטוסי קרב בהכוונת אמ"ן וחיל האוויר, פתחו את המתקפה נגד מערך הטילים ומערכות ההגנה של משטר הטרור האיראני.

הכנת כוחות חיל האוויר לתקיפה באיראן - צילום: דובר צה"ל הכנת כוחות חיל האוויר לתקיפה באיראן | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:23 הכנת כוחות חיל האוויר לתקיפה באיראן ( צילום: דובר צה"ל )

בצה"ל ציינו כי זהו מטס התקיפה הגדול ביותר בתולדות חיל האוויר הישראלי שבוצע לאחר תכנון הדוק עם מודיעין איכותי, תוך סנכרון של מאות מטוסים במקביל. מטוסי חיל האוויר הטילו מאות חימושים על כ-500 מטרות ובהן מערכות הגנה ומשגרי טילים במספר מרחבים במקביל ברחבי איראן.

במערכת הביטחון הוסיפו כי תקיפת מערכות ההגנה אפשרו להרחיב את העליונות האווירית בשמי איראן, ולפגוע קשות ביכולת ההתקפית המרכזית ביותר של המשטר - אתרי השיגור במערב איראן.