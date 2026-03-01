המשטרה מדווחת: זו הזירה בה אותרו לפני זמן קצר פריטי אמל"ח

זירת הנפילה בעמקים ( צילום: דוברות המשטרה )

לפני זמן קצר (ראשון) התקבל דיווח אודות איתור חלקי פריטי אמל״ח באזור העמקים. לא דווח על נזק ולא על נפגעים. שוטרי וחבלני משטרת ישראל פועלים במקום.

במשטרה עדכנו: "אנו פונים לציבור להיות קשובים ולהשמע להנחיות, לא להגיע לאתרי נפילות טילים ואתרי הרס, להימנע מנגיעה ברסיסים / חלקי יירוט ולאפשר לכוחות המשטרה וההצלה בפעולות הצלת חיים. עוד נמסר: "בכל אירוע חריג יש לדווח למוקד החירום של המשטרה 100. למידע חייגו למוקד המידע של המשטרה 110. משטרת ישראל ערוכה בכל הגזרות ותמשיך לפעול לשמירה על ביטחון הציבור".

זירת הנפילה בעמקים ( צילום: דוברות המשטרה )