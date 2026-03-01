כיכר השבת
אחרי האזעקות

המשטרה מדווחת: זו הזירה בה אותרו לפני זמן קצר פריטי אמל"ח

לאחר הדיווחים על נפילות באיזור בית שמש בשל שיגור הטילים מאיראן, המשטרה מעדכנת כעת, כי ישנה זירה נוספת באיזור העמקים, שם אותרו פריטי אמצעי לחימה (חדשות מלחמה)

כיכר השבת
זירת הנפילה בעמקים (צילום: דוברות המשטרה )

לפני זמן קצר (ראשון) התקבל דיווח אודות איתור חלקי פריטי אמל״ח באזור העמקים. לא דווח על נזק ולא על נפגעים. שוטרי וחבלני משטרת ישראל פועלים במקום.

במשטרה עדכנו: "אנו פונים לציבור להיות קשובים ולהשמע להנחיות, לא להגיע לאתרי נפילות טילים ואתרי הרס, להימנע מנגיעה ברסיסים / חלקי יירוט ולאפשר לכוחות המשטרה וההצלה בפעולות הצלת חיים.

עוד נמסר: "בכל אירוע חריג יש לדווח למוקד החירום של המשטרה 100. למידע חייגו למוקד המידע של המשטרה 110. משטרת ישראל ערוכה בכל הגזרות ותמשיך לפעול לשמירה על ביטחון הציבור".

זירת הנפילה בעמקים (צילום: דוברות המשטרה )
זירת הנפילה בעמקים (צילום: דוברות המשטרה )

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר