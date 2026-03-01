כיכר השבת
 נתפסו אקדחים, סמים ומזומן

האויב מבפנים | המשטרה לכדה שני תומכי טרור בירושלים ובלוד; "חכו לגרוע מכל"

״עדיין לא ראיתם את הגרוע מכל..״; לוחמי מג״ב מרכז עצרו תושב לוד בחשד להסתה ותמיכה באויב. במהלך חיפוש בביתו נתפסו 3 אקדחים, סמים וכסף מזומן. גם בירושלים נתפס חשוד בהסתה (חדשות מלחמה)

המעצר בלוד (צילום: דוברות המשטרה )

שוטרי מחוז ירושלים עצרו תושב העיר העתיקה, לאחר שעלה החשד כי התבטא על רקע לאומני ותמיכה בטרור, כמו כן, נתפס חשוד בתמיכה בטרור גם בעיר לוד.

הלילה (בין שבת לראשון) נעצר חשוד בן 28, תושב העיר העתיקה, לאחר שהלה הגיע לתחנת דלק בנווה אילן, והתבטא כלפי אדם שהיה במקום על רקע לאומני, תוך תמיכה באויב, בטרור ובמלחמה.

​החשוד שעזב את המקום טרם הגעת השוטרים, נעצר זמן קצר לאחר מכן בכניסה לעיר העתיקה בירושלים והועבר לחקירה. היום יובא החשוד בפני בית המשפט בבקשה להאריך מעצרו.

"מעצר החשוד מצטרף לשורת מעצרים וכתבי אישום שבוצעו לאורך השבועות האחרונים בתחום מחוז ירושלים, נגד חשודים שהתבטאו, הסיתו ותמכו בטרור. המשטרה תמשיך לנטר, לאתר, לעצור ולנקוט ביד קשה נגד כל מי שינסה להסית, להתסיס ולאיים על ביטחון הציבור, בכל זמן ובכל מקום", נמסר מהמשטרה.

לפנות בוקר פשטו שוטרי מחוז מרכז מתחנת לוד, יחד עם לוחמי זרוע שפלה של מג״ב מרכז, על ביתו של חשוד בעיר לוד בעקבות פרסום תכנים מסיתים ותמיכה ב ברשתות החברתיות בין היתר ע״י פרסום זירות נפילה.

במהלך מעצרו בוצע חיפוש בביתו, במסגרתו נתפסו 3 אקדחים- גלוק ו-2 איירסופט מוסבים, חומרים החשודים כסמים מסוגים שונים וכסף מזומן בסכום של עשרות אלפי שקלים.

החשוד, תושב לוד בשנות ה-20 לחייו, ובן משפחה נוסף נעצרו והועברו לחקירה בתחנת לוד של מרחב שפלה. בהמשך יובאו בפני בית המשפט בבקשה להארכת מעצרם.

המעצר בלוד (צילום: דוברות המשטרה )

