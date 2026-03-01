כיכר השבת
מבצע 'שאגת הארי' | היום השני

LIVEבאיראן אישרו: המנהיג העליון עלי חמינאי חוסל | שיגורים נוספים לעבר ישראל | צה"ל ממשיך לתקוף

התקשורת הרשמית באיראן אישרה הלילה כי המנהיג העליון עלי חמינאי חוסל בתקיפה ישראלית על מעונו בטהראן | השיגורים מאיראן נמשכים ואזעקות הופעלו ברחבי הארץ | עשרות פצועים והרוגה בפגיעה ישירה בתל אביב | חיל האוויר הישראלי ממשיך בתקיפות נרחבות נגד יעדי טרור ברחבי איראן (חדשות, מלחמה)

2תגובות
חוסל| המנהיג העליון עלי חמינאי

סיכום החדשות האחרונות

• הטלוויזיה הממלכתית ב אישרה הלילה כי המנהיג העליון עלי חמינאי חוסל בתקיפה ישראלית על מעונו בטהראן.

• עוד דווח באיראן כי מועצה מיוחדת בה יהיהו חברים נשיא איראן מסעוד פזשכיאן, ראש הרשות השופטת גולאם-חוסיין מוחסני-אז'אי ונציג ממועצת שומרי החוקה תקבל באופן זמני את תפקידי ההנהגה במקומו של המנהיג שחוסל.

• במהלך הלילה נמשכו השיגורים מאיראן לישראל, אזעקות הופעלו ברחבי הארץ ובחסדי ה' לא היו נפגעים.

• אישה נהרגה ועשרות נפצעו מפגיעה ישירה אמש ברחוב בתל אביב.

עדכונים שוטפים

06:42: דיווחים על תקיפות של איראן גם במדינות המפרץ.

06:40: אזעקה הופעלה בירושלים.

06:38: גל שלישי של שיגורים: אזעקות נוספות ברחבי הארץ.

06:32: אזעקות הופעלו באזור המרכז, ירושלים ויהודה ושומרון.

06:28: דובר מעדכן כי זוהו שיגורים נוספים מאיראן.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (89%)

לא (11%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
עת צרה היא ליעקב וממנה ייוושע בימים אלו אנו קוראים מזמורי תהילים י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, קל, קמ״ב להצלחת מדינת ישראל וחיילי צה״ל כנגד משטר הרשע האיראני יהי רצון שה׳ ישמור את עם ישראל יחזק את לוחמיו ויביא ניצחון שלום וישועה לישראל
דוד
1
למחוק להשמיד ולחסל את כל ראשי הטרור החמושים בעזה החיזבאללה בלבנו וכל ראשי השנאה באיראן כפי שלמדנו על עמלק והמן כל אויב שמנסה להשמיד את ישראל סופו מפלה מוחלטת וכל כוחו יתפורר וכל תכניתו תיעלם מעל פני האדמה
איתן

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר