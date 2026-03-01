• הטלוויזיה הממלכתית באיראן אישרה הלילה כי המנהיג העליון עלי חמינאי חוסל בתקיפה ישראלית על מעונו בטהראן.

• עוד דווח באיראן כי מועצה מיוחדת בה יהיהו חברים נשיא איראן מסעוד פזשכיאן, ראש הרשות השופטת גולאם-חוסיין מוחסני-אז'אי ונציג ממועצת שומרי החוקה תקבל באופן זמני את תפקידי ההנהגה במקומו של המנהיג שחוסל.

• במהלך הלילה נמשכו השיגורים מאיראן לישראל, אזעקות הופעלו ברחבי הארץ ובחסדי ה' לא היו נפגעים.

• אישה נהרגה ועשרות נפצעו מפגיעה ישירה אמש ברחוב בתל אביב.

עדכונים שוטפים

06:42: דיווחים על תקיפות של איראן גם במדינות המפרץ.

06:40: אזעקה הופעלה בירושלים.

06:38: גל שלישי של שיגורים: אזעקות נוספות ברחבי הארץ.

06:32: אזעקות הופעלו באזור המרכז, ירושלים ויהודה ושומרון.

06:28: דובר צה"ל מעדכן כי זוהו שיגורים נוספים מאיראן.