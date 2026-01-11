כיכר השבת
"יקח כמה שיקח"

ברקע החשש ממתקפת מנע איראנית: בכיר ישראלי מעריך - זה מה שיקרה לממשל בטהרן

המחאה ברחובות טהראן מתחדשת ונכנסת ליומה ה-15, ועל אף החשכת הרשת ברחבי המדינה, דיווחים שמצליחים לצאת מספרים על התחזקות המחאות למרות הדיכוי | בתוך כך, גורם ישראלי אומר כי "הסיפור של המשטר האיראני גמור" | לדבריו, "ייקח כמה שייקח, אבל זה לעולם לא יחזור להיות מה שהיה" (בעולם)

המחאות באיראן (צילום: רשתות איראניות)

ברקע התגברות המחאה והדאגה הגוברת של , גורם ישראלי בכיר צוטט הערב (ראשון) בתחזית אופטימית, כשלדבריו סופו של המשטר קרב, והגלגל לא ישוב לאחור.

הגורם ששוחח עם חדשות 12 אמר כי "הסיפור של המשטר האיראני גמור". לדבריו, "ייקח כמה שייקח, אבל זה לעולם לא יחזור להיות מה שהיה". ההערכה בישראל היא שהשילוב של זעם המפגינים וחוסר האופק הכלכלי לא יאפשרו את שרידות המשטר לטווח הרחוק.

מוקדם יותר הערב, ארגון זכויות האדם האיראני HRANA, הפועל מארה"ב ומסתמך על רשת מודיעים בתוך איראן, עדכן כי מניין ההרוגים במחאות עלה ללפחות 538 בני אדם. לפי הארגון, בין ההרוגים 490 מפגינים ו-48 אנשי כוחות הביטחון. בנוסף, נטען כי 10,600 איש נעצרו.

בתוך כך, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צפוי להעביר תדריך ביום שלישי הקרוב על התגובות האפשריות למחאות הנערכות באיראן. כך פורסם ב"וול סטריט ג'ורנל" מפי גורמים אמריקנים, שציינו כי הממשל ישקול חיזוק מקורות אנטי-ממשלתיים ברשת, פריסת נשק סייבר סודי נגד אתרים צבאיים ואזרחיים באיראן, הטלת סנקציות נוספות על המשטר - ואף תקיפות צבאיות.

במקביל, נשיא איראן עדיין לא נואש מהניסיון לשכנע שמדובר בכלל בהפגנות שמאורגנות מבחוץ על ידי אויבי איראן. "לשרוף מסגד, לשרוף שוק, לשרוף את בתי האנשים?", תהה מסעוד פזשכיאן נשיא איראן במהלך ריאיון טלוויזיוני. "איזו מחאה זו? הם זורעים שנאה בלב העם. ועל ידי מי? ארה"ב וישראל".

