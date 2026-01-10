כיכר השבת
החשבון נסגר

מכה קשה לטרור: חוסלו ראש מערך הנ"ט של חמאס ומחבל נוח'בה מהטבח

צה"ל ושב"כ פתחו במבצע חיסולים נרחב ברצועה בתגובה לשיגור כושל לעבר ישראל • בין המחוסלים: ראש מערך הנ"ט ומוקד ידע מרכזי לייצור אמצעי לחימה • כוחות הביטחון תקפו גם מחבל נוח'בה שפשט למסיבת ה'נובה' – תוצאות התקיפה בבדיקה • חוסלה חוליה שתכננה פיגוע מיידי נגד כוחותינו בצפון הרצועה • כל הפרטים על המכה הקשה ליכולות הטרור (צבא וביטחון)

רצועת עזה (צילום: פלאש Abed Rahim Khatib/Flash90)

פעילות משולבת של צה"ל ושב"כ הובילה להשמדת דמויות מפתח במערך הצבאי של . השמות הבולטים שחוסלו הם:

כמאל עבד אלרחמן עואד: מי ששימש כראש מערך הנ"ט של חמאס. עואד היה האחראי הישיר על קידום מתווי ירי נגד טנקים וכוחות חי"ר לאורך כל תקופת המלחמה.אחמד תאבת: ראש סדנת ייצור, שנחשב ל"מוקד ידע" קריטי של הארגון. תאבת היה אמון על ייצור אמצעי לחימה מורכבים ששימשו לירי לעבר ערי ישראל.

סיכול הטרור (צילום: דובר צה"ל)

סגירת חשבון: מחבל מהטבח על הכוונת

בצד החיסולים המקצועיים, צה"ל תקף את המחבל אחמד עבד אלפתאח מגדלאוי, מחבל נוח'בה בגדוד נוציראת. על פי המידע המודיעיני, מגדלאוי היה בין הרוצחים שפשטו למסיבת ה'נובה' בטבח שמחת תורה (7 באוקטובר). נכון לעכשיו, תוצאות התקיפה נמצאות בבדיקה, אך בישראל מקווים כי מדובר בסגירת מעגל נוספת מול מבצעי הטבח.

סיכול פיגוע מיידי בצפון הרצועה

בתקיפה דרמטית נוספת בצפון , חוסלו ארבעה מחבלים שפעלו בתוך מתחם פיקוד ושליטה. על פי צה"ל, המחבלים תכננו להוציא לפועל מתקפת טרור נגד כוחותינו הפועלים בשטח בטווח הזמן המיידי. המתחם, ששימש גם כמחסן אמצעי לחימה, הושמד כליל.

תשתיות הטרור קרסו

במקביל לחיסולי האישים, חיל האוויר תקף והשמיד שורה של יעדים אסטרטגיים:

8 פירי שיגור ששימשו את חמאס לירי רקטות.2 אתרי ייצור מרכזיים לאמצעי לחימה.3 מחסני נשק שהכילו תחמושת רבה.

בצה"ל מדגישים כי שרשרת התקיפות הללו מהווה פגיעה משמעותית ביכולת של חמאס להשתקם ולהוציא לפועל תקיפות מאורגנות נגד אזרחי ישראל וחיילי צה"ל.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל
4
ארדפה אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם
דוד
3
העיקר סיפרו לנו שאחרי שנתיים של לחימה אינטנסיבית כמעט חיסלו את החמאס?[[ מה עשו שם כל השנתיים?
יגאל
שיותר ממה שאתה עשית
תהיה בטוח
2
אני מציע, להוציא את מחבלי הנוחבות מבתי הכלא, להעבירם לעזה ולהרוג אותם שם תוך כדי חיסול תשתיות ומחבלים, ככה נחסוך לנו את הצורך של המשפטים שלהם וכל המנוולים שיכוונו לערעורים בהאג וצרות אחרות וכולי וכולי
משה
1
עזה תהפוך לגיהנום
שינדלר

