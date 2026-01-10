פעילות משולבת של צה"ל ושב"כ הובילה להשמדת דמויות מפתח במערך הצבאי של חמאס. השמות הבולטים שחוסלו הם:

כמאל עבד אלרחמן עואד: מי ששימש כראש מערך הנ"ט של חמאס. עואד היה האחראי הישיר על קידום מתווי ירי נגד טנקים וכוחות חי"ר לאורך כל תקופת המלחמה.אחמד תאבת: ראש סדנת ייצור, שנחשב ל"מוקד ידע" קריטי של הארגון. תאבת היה אמון על ייצור אמצעי לחימה מורכבים ששימשו לירי לעבר ערי ישראל.

סגירת חשבון: מחבל מהטבח על הכוונת

בצד החיסולים המקצועיים, צה"ל תקף את המחבל אחמד עבד אלפתאח מגדלאוי, מחבל נוח'בה בגדוד נוציראת. על פי המידע המודיעיני, מגדלאוי היה בין הרוצחים שפשטו למסיבת ה'נובה' בטבח שמחת תורה (7 באוקטובר). נכון לעכשיו, תוצאות התקיפה נמצאות בבדיקה, אך בישראל מקווים כי מדובר בסגירת מעגל נוספת מול מבצעי הטבח.

סיכול פיגוע מיידי בצפון הרצועה

בתקיפה דרמטית נוספת בצפון עזה, חוסלו ארבעה מחבלים שפעלו בתוך מתחם פיקוד ושליטה. על פי צה"ל, המחבלים תכננו להוציא לפועל מתקפת טרור נגד כוחותינו הפועלים בשטח בטווח הזמן המיידי. המתחם, ששימש גם כמחסן אמצעי לחימה, הושמד כליל.

תשתיות הטרור קרסו

במקביל לחיסולי האישים, חיל האוויר תקף והשמיד שורה של יעדים אסטרטגיים:

8 פירי שיגור ששימשו את חמאס לירי רקטות.2 אתרי ייצור מרכזיים לאמצעי לחימה.3 מחסני נשק שהכילו תחמושת רבה.

בצה"ל מדגישים כי שרשרת התקיפות הללו מהווה פגיעה משמעותית ביכולת של חמאס להשתקם ולהוציא לפועל תקיפות מאורגנות נגד אזרחי ישראל וחיילי צה"ל.