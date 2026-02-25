האם פוטין מקים "עזה 2" בגבול פולין? התחקיר שמזעזע את המערב

מיקום המערות | מהגרים עומדים בשורה ביער לאחר שנעצרו ביציאתם מהמנהרה לפולין

בעוד העולם ממוקד בשדות הקרב המדממים של אוקראינה, חזית חדשה וזדונית נפתחת מתחת לפני השטח של האיחוד האירופי. על פי דיווחים של רשויות פולין שנחשפו ב"טלגרף", נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, יחד עם בן בריתו, הדיקטטור הבלארוסי אלכסנדר לוקשנקו, מפעילים אסטרטגיה של "לוחמה היברידית" הכוללת חפירת מנהרות מסתוריות להברחת אלפי מהגרים לתוך שטח פולין.

הממצאים המטרידים ביותר מצביעים על כך שלוקשנקו אינו פועל לבדו. גורמים רשמיים בפולין מסרו ל"טלגרף" כי המשטר הבלארוסי מגייס מומחים מהמזרח התיכון – בהם גורמים המזוהים עם איראן, חיזבאללה וחמאס – כדי לתכנן ולחפור את המנהרות. המנהרות, המזכירות בעיצובן את אלו שנמצאו בעזה ובלבנון, כוללות תמוכות בטון וחללי זחילה צפופים. "אם אתה מחפש מומחיות בחפירת מנהרות עמוקות, התשובה נמצאת אצל המומחים מהמזרח התיכון", הסבירה ההיסטוריונית הצבאית ד"ר לינט נוסבאכר, שציינה כי דפוס הפעולה מזכיר את פרויקטי הענק של איראן בדרום לבנון. אחת המנהרות הגדולות שנחשפו אותרה ליד העיירה נארבקה שבצפון פולין. מדובר במעבר תת-קרקעי באורך של 60 מטרים, שהכניסה אליו הוסתרה היטב בלב יער בצד הבלארוסי. בלארוס ניסתה להעביר דרכו כ-180 מהגרים בבת אחת, אך מרביתם נעצרו על ידי משמר הגבול הפולני ברגע שצצו מהאדמה בצד השני של הגבול. עד כה, משטרת הגבול הפולנית חשפה כבר ארבע מנהרות דומות, שנחפרו ב"רמה גבוהה מאוד של מומחיות".

אחת המהרות ( צילום: מסך )

החשיפה מגיעה בתקופה קשה עבור פוטין. הדיווחים מצביעים על כך שרוסיה סופגת אבדות כבדות באוקראינה, מה שמאלץ את הדיקטטור המזדקן לפנות לסטודנטים באוניברסיטאות ולנסות לגייס אותם כ"בשר תותחים" למלחמה.

השר הפולני צ'סלב מרוצ'ק טוען כי המעבר לחפירת מנהרות מעיד על ייאוש: "היעילות שלנו בעצירת ההגירה הלא חוקית היא כה גבוהה, שהם החליטו להביא מומחים מהמזרח התיכון כדי לרדת אל מתחת לאדמה". על פי הנתונים, רק במהלך סוף שבוע אחד בחודש מרץ האחרון נרשמו כ-280 ניסיונות לחצות את הגבול באופן לא חוקי.

המומחים מזהירים כי המצב בגבול רק יחמיר. עם סיום החורף ושיפור תנאי מזג האוויר, ההערכה היא שרוסיה תגביר את המאמצים לערער את היציבות של המדינות התומכות באוקראינה באמצעות "נשק המהגרים". בזמן שפולין מתגברת את כוחותיה ב-6,000 חיילים נוספים, השאלה שנותרה פתוחה היא כמה מנהרות נוספות מסתתרות כרגע מתחת לרגלי המערב.