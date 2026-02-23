"בשר תותחים": הקמפיין הרוסי שמציע מיליונים תמורת חיים 

שלטי חוצות ברוסיה המעודדים גיוס - צילום: רשתות חברתיות שלטי חוצות ברוסיה המעודדים גיוס | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:31 שלטי חוצות ברוסיה המעודדים גיוס ( צילום: רשתות חברתיות )

ברחובותיה הקפואים של נובוסיבירסק, העיר השלישית בגודלה ברוסיה, משהו השתנה במראה העירוני. העיר "מוצפת" בבליץ של שלטי חוצות, המופיעים כמעט בכל פינה ומעבירים מסר קצר, חד ומצמרר: חדש. שאי אפשר להחליפו - השלטים הללו אינם מפרסמים מוצר צריכה חדש או שירות טכנולוגי, אלא קוראים לתושבים לעזוב הכל ולהתגייס למלחמה נגד שכניהם.

הקמפיין החדש מעורר תחושה של דיסטופיה בלב רוסיה. הכיתוב "הבלתי מחליפים החדשים" נועד לכאורה להעניק הילה של חשיבות וגבורה למתגייסים, אך הוא מעלה מיד שאלה נוקבת בקרב התושבים: אם אלו הם ה"חדשים", לאן נעלמו ה"בלתי מחליפים" הישנים? השלטים בנובוסיבירסק לא מסתפקים בסיסמאות ריקות; הם מציעים "עסקאות" מפורטות למי שמוכן להצטרף למכונה הצבאית. הקמפיין מתמקד בגיוס ל"כוחות המערכות הבלתי מאוישות" – מפעילי רחפנים צבאיים, תפקיד שנחשב לטכנולוגי ויוקרתי יותר מאשר חייל חי"ר רגיל.

דיסטופיה - השלטי החוצות ברוסיה ( צילום: מסך )

השלטים מפתים את התושבים עם סכומי עתק: 4,500,000 רובל לשנה, בעת החתימה על החוזה. השירות מוצע בחוזה לשנה או לשנתיים, עם הבטחה לבונוס של 50% עבור חוזה לשנתיים. לצד מספרי טלפון מקוצרים וקודי QR לסריקה מופיעה הבטחה להכשרה מהירה: "לימודים החל מחודשיים".

השלטים בנובוסיבירסק הם רק קצה הקרחון של ייאוש עמוק בצבא הרוסי למצוא כוח אדם כדי לתחזק את הפלישה לאוקראינה. הייאוש הזה כל כך חמור, שרוסיה כבר מזמן לא מסתפקת רק באזרחיה שלה. לפי דוחות מודיעין, המכונה הרוסית פרשה רשת של סוכנויות גיוס "נוכלות" ברחבי העולם.

המספרים שנחשפים מדהימים: יותר מ-1,000 קנייתים פותו להילחם עבור רוסיה תחת הבטחות לשכר גבוה ואזרחות. בסך הכל, למעלה מ-1,400 שכירי חרב מ-36 מדינות אפריקאיות שונות משתתפים בלחימה עבור מוסקבה. הגיוס מתמקד באנשים נואשים למשרות, בגילאי 20 עד 50, שמובטחים להם סכומי עתק במונחים מקומיים (כ-2,000 ליש"ט בחודש) ובונוסים שמגיעים ליותר ממיליון שילינג קנייתי.

הדרמה האמיתית מסתתרת מאחורי הקלעים של הגיוס. רבים מהחיילים ה"חדשים" הללו כלל לא ידעו לאן הם נשלחים. ישנם דיווחים על אזרחים זרים שפשוט "רומו" או הוטעו להגיע לחזית על ידי קבלני אבטחה פרטיים, כשממשלת רוסיה לעיתים מתנערת מקשר ישיר אליהם. עבור אלו בנובוסיבירסק שרואים את השלטים בכל בוקר, המסר "שאין לו תחליף" נראה פחות כהבטחה למעמד מיוחד, ויותר כניסיון נואש למלא את השורות שהתרוקנו במחיר דמים כבד.