מפגש בלתי נמנע: הסירה פנתה שמאלה - השנייה עלתה עליה והתנגשה בעוצמה

תיעוד חדש חושף רגע של התנגשות חזיתית בין שתי סירות מנוע בנהר אלקננדה שבצפון הודו, אירוע שהוביל לנפילת אדם למים

רגעי ההתנגשות
צילום: לפי סעיף 27א
רגעי ההתנגשות (צילום: לפי סעיף 27א)

תיעוד חדש חושף רגע של התנגשות חזיתית בין שתי סירות מנוע בנהר אלקננדה שבצפון הודו, אירוע שהוביל לנפילת אדם למים.

תאונה ימית התרחשה ביום חמישי האחרון בנהר אלקננדה, סמוך לעיירה רודראפריאג שבהודו, כאשר שתי סירות מנוע התנגשו זו בזו במהלך השיט.

על פי התיעוד שהופץ מהמקום, שתי הסירות שטו במהירות גבוהה ובמסלולים מקבילים, עד שאחת מהן סטתה בפתאומיות ממסלולה.

הסטייה החדה הובילה לכך שהסירה פגעה בעוצמה בדופנה של הסירה השנייה.

מעוצמת ההתנגשות, אחד הנוסעים שהיה על סיפון הסירה הנפגעת הועף באופן מיידי אל מי הנהר. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על מצבו של הנוסע או על נפגעים נוספים באירוע.

צפו בתיעוד.

