בצעד משפטי יוצא דופן שנועד לנצל את המצב הגיאופוליטי המתוח, קרן ההשקעות האמריקאית Noble Capital RSD הגישה תביעה בסך 225 מיליארד דולר נגד הפדרציה הרוסית בבית משפט בוושינגטון. התביעה אינה עוסקת באירועים עכשוויים, אלא באיגרות חוב שהונפקו על ידי האימפריה הרוסית בשנת 1916, חודשים ספורים לפני המהפכה הבולשביקית.

הקרן מחזיקה באיגרות חוב שערכן הנקוב המקורי היה 25 מיליון דולר בלבד, עם ריבית של 5.5%. אולם, לאחר יותר ממאה שנה של ריבית דריבית, הסכום תפח לממדים אסטרונומיים של 225 מיליארד דולר. מדובר בסכום בלתי נתפס השווה לכ-43% מהתקציב הפדרלי השנתי של רוסיה ועולה על השווי המשותף של ענקיות האנרגיה והבנקאות הרוסיות סברבנק, גזפרום ורוסנפט.

התובעים אינם מצפים שרוסיה תשלם מרצונה. מטרתם המוצהרת היא לשים יד על נכסי הבנק המרכזי של רוסיה המוקפאים במערכת הפיננסית האמריקאית (כ-300 מיליארד דולר) בעקבות הפלישה לאוקראינה. התביעה מתבססת על דוקטרינת "רציפות המדינה", וטוענת כי רוסיה המודרנית אחראית משפטית לחובותיה של האימפריה הצארית.

מנגד, רוסיה ויועציה המשפטיים טוענים כי התביעה חסרת בסיס, שכן המשטר הסובייטי ביטל את כל חובות הצאר והפדרציה הרוסית אינה היורשת החוקית של האימפריה. בעוד שהסיכויים המשפטיים של התביעה נחשבים לנמוכים בשל חוקי חסינות ריבונית, המקרה עשוי לקבוע תקדימים לגבי האופן שבו ניתן להשתמש בנכסים מדינתיים מוקפאים ליישוב תביעות אזרחיות.