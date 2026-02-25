6,800 טנקים: חומת הפלדה של סין מאיימת על המערב | כל הפרטים

תרגיל צבאי של סין - צילום: חשבון עיתונות רשמי של הכוחות המזוינים של סין תרגיל צבאי של סין | צילום: צילום: חשבון עיתונות רשמי של הכוחות המזוינים של סין 10 10 0:00 / 1:21 תרגיל צבאי של סין ( צילום: חשבון עיתונות רשמי של הכוחות המזוינים של סין )

בעוד המערב מתמקד באיומי הטילים והרחפנים, סין בונה בשקט את כוח השריון הגדול ביותר שהעולם ראה מאז המלחמה הקרה. כ-6,800 כלי רכב משוריינים מהווים כיום את עמוד השדרה של צבא השחרור העממי (PLA), כאשר בייג'ינג משקיעה מיליארדי דולרים במודרניזציה מואצת שנועדה להפוך את הכוח היבשתי שלה לבלתי ניתן לעצירה.

מדובר באסטרטגיה מחושבת שמשלבת כמות עם איכות. בעוד שמדינות מערביות מצמצמות את כוחות השריון שלהן לטובת טכנולוגיות מתקדמות, סין שומרת על עומק לוגיסטי עצום תוך שדרוג מתמיד של היכולות הטכנולוגיות. השאלה המרכזית שמעסיקה את המודיעין המערבי: האם הכמות העצומה הזו תצליח להתמודד עם שדה קרב מודרני רווי כטב"מים וטילים נגד טנקים? ה-Type 99A: התשובה הסינית לאברהמס הטנק מסוג 99A מייצג את פסגת הטכנולוגיה הסינית בתחום השריון. עם כ-1,300 כלים בשירות, מתוכם 700 בגרסה המשודרגת ביותר, מדובר במכונת השמדה מתוחכמת שמצוידת בתותח 125 מ"מ חלק-קדח המופעל על ידי טוען אוטומטי מסוג קרוסלה. המערכת מאפשרת קצב אש מהיר ומדויק, תוך שהיא משלבת מערכות "צייד-הורג" (Hunter-Killer) מתקדמות ושריון מודולרי המסוגל לספוג פגיעות ישירות. צפו | טראמפ ענד את מדליית הזהב של השחקן והודיע: "אני לא מחזיר את זה" בני סולומון | 11:58 העוצמה האמיתית של ה-99A טמונה בשילוב בין חימוש כבד לניידות יוצאת דופן. מנוע בעל 1,500 כוחות סוס מאפשר למפלצת הזו לדהור בשטח למרות משקלה הרב, ומעניק לה יתרון טקטי משמעותי בשדה הקרב. הטנק מהווה את עמוד השדרה של החטיבות המשוריינות המובחרות של צבא השחרור העממי.

Type 15: הטנק שתוכנן להרים

אחד הפיתוחים המעניינים ביותר בארסנל הסיני הוא הטנק הקל Type 15, שתוכנן במיוחד עבור אזורי טיבט ושינג'יאנג. בעוד טנקים כבדים מתקשים לתפקד באוויר הדליל של ההרים, ה-Type 15 שוקל כ-33 טון בלבד ומסוגל לנוע בזריזות בגבהים של מעל 4,500 מטרים. תמונות עדכניות חושפות כי סין כבר החלה לצייד את הכלים הללו ב"כלובי הגנה" ייעודיים נגד רחפנים – לקח ישיר שנלמד משדות הקרב של אוקראינה.

הפיתוח של Type 15 משקף הבנה עמוקה של סין את הצרכים הטקטיים השונים בשטחה העצום. הטנק הקל מאפשר לצבא הסיני לשמור על נוכחות משמעותית באזורי גבול רגישים, תוך התאמה לתנאי השטח המאתגרים.

NORINCO: הקונגלומרט שמאחורי הכוח

מאחורי הכלים המתקדמים הללו עומד קונגלומרט הנשק NORINCO, יחד עם רשת של מכוני מחקר ומפעלי תחמושת שהופכים את סין לאוטרכיה ביטחונית. היכולת של בייג'ינג לשדרג אלפי טנקים מסדרת ה-Type 96 – עמוד השדרה של החטיבות המשוריינות – ולהוציא דגמי יצוא מתקדמים כמו ה-VT-4, מעניקה לה עומק לוגיסטי שמעט מדינות יכולות להתחרות בו.

התשתית התעשייתית הענפה מאפשרת לסין לא רק לייצר כמויות עצומות של טנקים, אלא גם לשדרג ולתחזק אותם באופן עצמאי. זהו יתרון אסטרטגי משמעותי בעימות ממושך, שבו שרשראות האספקה והיכולת התעשייתית הופכים לגורם מכריע.

חוסר הניסיון: נקודת התורפה

עם זאת, לא הכל ורוד בתוכנית הסינית. מומחים מצביעים על כך שלמרות הפאר הטכנולוגי, צבא השחרור העממי סובל מחוסר ניסיון קרבי משמעותי בעשורים האחרונים. השאלה המרכזית: האם הטנקים הללו יתפקדו תחת אש אמיתית בסביבה רוויית כטב"מים וטילים נגד טנקים? זו השאלה שמעסיקה את המודיעין המערבי.

הלקחים מאוקראינה מלמדים שטנקים מודרניים פגיעים מאוד לרחפנים זולים וטילים נגד טנקים מתקדמים. סין אמנם לומדת מהלקחים הללו ומצייד את הטנקים שלה במערכות הגנה, אך המבחן האמיתי יגיע רק בשדה הקרב. בסופו של יום, המבחן של מפלצת הפלדה הסינית לא יהיה במצעדים בבייג'ינג, אלא בשדה הקרב השנוי במחלוקת של העתיד.

עבור ישראל, המצויה בעיצומה של מאבק מתמשך מול איומים מתפתחים, הפיתוחים הסיניים מהווים נקודת התייחסות חשובה. השילוב בין כמות לאיכות, יחד עם הלקחים מאוקראינה בנושא הגנה מפני רחפנים, רלוונטיים גם לצה"ל המתמודד עם אתגרים דומים בזירות השונות.