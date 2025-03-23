איך בחור עדין נפש מוצא את הכוחות והיכולות לעזוב את בית המדרש וללכת לשדה הקרב? | סיפורו של הקדוש מבית אל שהסלוגן שלו היה - "יש מישהו למעלה עם תוכנית מסודרת - הכל מתוכנן ולטובה" | וגם, סוגיית גיוס חרדים וההתאמה לשומרי התורה והמצוות | ריאיון מיוחד עם רס"ן שלמה פרל (דבר ראשון)
ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (א׳) יחד עם שר הביטחון ישראל כ״ץ בבסיס הקליטה והמיון בתל השומר, ונפגש עם מתגייסים לחיל השריון | "אני פה בביקור בבקו"ם עם חיילים שמתגייסים היום לחיל השריון. יש לזה חלק קריטי, במלחמה שלנו בשבע חזיתות, מלחמת התקומה, שבה אנחנו מנצחים" (חדשות, צבא וביטחון)