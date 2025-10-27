כיכר השבת
מהפכה בלחימת השריון

פרויקט ענק של 45 מיליארד דולר: הדור הבא של רכב הלחימה האמריקאי מגיע לשלב המעשי

הצבא האמריקאי מקדם את פרויקט בניית רכב קרב מסוג חדשני ומתקדם שיחליף את הכלי הוותיק מדגם בראדלי: שני קבלנים מתחרים בונים שמונה אב-טיפוס כל אחד; רכב הקרב צפוי לפעול עם צוות מינימלי, מנוע היברידי, תותח 50 מ"מ ומערכות הגנה אלקטרוניות ובי-סייבר. החלטת הקבלן הסופי תתקבל במסגרת בחירות בשנים הקרובות (בעולם)

רכב לחימה של צה"ל (צילום: אתר צה"ל)

הצבא האמריקאי דוחף קדימה את פרויקט XM30 — רכב לחימה משוריין שמיועד להחליף את ה-M2 ברדלי שהיה בשירות מאז 1981. מדובר בתכנית בקנה מידה עצום, המוערכת בכ-45 מיליארד דולר, ומתקדמת לפי מסלול רכש חמש-שלבי שבו צפוי להתחיל ייצור ראשוני בשנת הכספים 2028 ולהגיע לייצור מלא בשנת 2030.

על פי דיווח של אתר armyrecognition - במסגרת שלב הפיתוח ההנדסי והייצור (EMD) בונים שני שחקנים מרכזיים — General Dynamics ו-American Rheinmetall Vehicles — כל אחד שמונה אב-טיפוס.

תקופת בניית האב-טיפוס נמשכת כ-18–20 חודשים, ולאחריה ייערכו ניסויים אינטנסיביים והערכת יכולת קרבית, לקראת מינוי קבלן יחיד לשלב הייצור בשנת הכספים 2027.

מה יש ברכב החדש?

ה-XM30 מעוצב כהשתכללות טכנולוגית: צוות שני לוחמים וששה חיילים מוסעים, עם אופציה לפעולה מאוישת או מופעלת מרחוק. המערכת מבוססת על ארכיטקטורה פתוחה שתקל על שילוב יכולות עתידיות, ומצוידת במערכות הבאות:

  • חימוש ראשי: תותח אוטומטי בקוטר 50 מ"מ מדגם XM913, בצריח מופעל מרחוק; לשילוב טילי נ"ט ומקלעים.
  • מערכות חישה ובקרה: חיישני אינפרה-אדום מתקדמים, מערכת בקרת אש הנתמכת בבינה מלאכותית וזיהוי מטרות בתנאי ראות לקויה.
  • חתימה נמוכה והנעה: הנעה היברידית שמפחיתה רעש וחתימה תרמית; ניהול חתימה דיגיטלי.
  • הגנה מקיפה: שריון מרוכב מודולרי, מערכות הגנה אקטיביות, חיישנים נגד רחפנים ולוחמה אלקטרונית.
  • עמידות מבצעית: כיסויים וסוויטות להגנה כימית-ביולוגית-גרעינית, ומערכות סייבר שנועדו לשמר את שלמות המידע.

    • הפרויקט הוא הניסיון הראשון ברשות הצבא האמריקאי לפתח רכב קרבי קרקעי על בסיס כלים הנדסיים דיגיטליים מלאים — שימור דגמי תכנון, הדמיות ובדיקות וירטואליות כבר בשלבי התכנון.

מה קורה עם ה-Bradley הקיים?

במקביל לפיתוח ה-XM30 ממשיכה מודרניזציה של ציי ה-Bradley: חברת BAE Systems מקבלת חוזי שדרוג להמרת דגמי M2A4 ו-M7A4, הכוללים שדרוגי הנעה, חימוש והגנה. עד אמצע 2025 דווח על אספקת 583 מתוך 985 רכבים שהוזמנו במסגרת תוכניות השדרוג, מתוך יעד כולל של 1,329.

המשמעות האסטרטגית

ה-XM30 הוא חלק מתכנית רחבה של הצבא האמריקאי לעדכן את רכבי הקרקע בדורות הבאים — מהלך שמשלב יכולות נשק מדויקות, פיקוד-שליטה מקושר והגנה אלקטרונית מתקדמת.

מעבר ליכולות הטקטיות, התכנית משקפת שינוי פילוסופי: דגש על שדה קרב רשתי, שיתופי פעולה בין פלטפורמות מאוישות ובלתי-מאוישות ויכולת להטמיע טכנולוגיות עתידיות במהירות יחסית.

לוח זמנים קריטי

אם כל התוכניות יתקיימו כמתוכנן, השלב הנוכחי יוביל לבחירת קבלן ייצור ב-2027, ייצור ראשוני ב-FY2028 והגעה לקיבולת ייצור מלאה ב-2030 — מהלך שישנה את פני יחידות המכונה המשוריינות של הצבא האמריקאי בעשורים הבאים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר