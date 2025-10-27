הצבא האמריקאי דוחף קדימה את פרויקט XM30 — רכב לחימה משוריין שמיועד להחליף את ה-M2 ברדלי שהיה בשירות מאז 1981. מדובר בתכנית בקנה מידה עצום, המוערכת בכ-45 מיליארד דולר, ומתקדמת לפי מסלול רכש חמש-שלבי שבו צפוי להתחיל ייצור ראשוני בשנת הכספים 2028 ולהגיע לייצור מלא בשנת 2030.

על פי דיווח של אתר armyrecognition - במסגרת שלב הפיתוח ההנדסי והייצור (EMD) בונים שני שחקנים מרכזיים — General Dynamics ו-American Rheinmetall Vehicles — כל אחד שמונה אב-טיפוס.

תקופת בניית האב-טיפוס נמשכת כ-18–20 חודשים, ולאחריה ייערכו ניסויים אינטנסיביים והערכת יכולת קרבית, לקראת מינוי קבלן יחיד לשלב הייצור בשנת הכספים 2027.

מה יש ברכב החדש?

ה-XM30 מעוצב כהשתכללות טכנולוגית: צוות שני לוחמים וששה חיילים מוסעים, עם אופציה לפעולה מאוישת או מופעלת מרחוק. המערכת מבוססת על ארכיטקטורה פתוחה שתקל על שילוב יכולות עתידיות, ומצוידת במערכות הבאות:

חימוש ראשי: תותח אוטומטי בקוטר 50 מ"מ מדגם XM913, בצריח מופעל מרחוק; לשילוב טילי נ"ט ומקלעים.

תותח אוטומטי בקוטר 50 מ"מ מדגם XM913, בצריח מופעל מרחוק; לשילוב טילי נ"ט ומקלעים. מערכות חישה ובקרה: חיישני אינפרה-אדום מתקדמים, מערכת בקרת אש הנתמכת בבינה מלאכותית וזיהוי מטרות בתנאי ראות לקויה.

חיישני אינפרה-אדום מתקדמים, מערכת בקרת אש הנתמכת בבינה מלאכותית וזיהוי מטרות בתנאי ראות לקויה. חתימה נמוכה והנעה: הנעה היברידית שמפחיתה רעש וחתימה תרמית; ניהול חתימה דיגיטלי.

הנעה היברידית שמפחיתה רעש וחתימה תרמית; ניהול חתימה דיגיטלי. הגנה מקיפה: שריון מרוכב מודולרי, מערכות הגנה אקטיביות, חיישנים נגד רחפנים ולוחמה אלקטרונית.

שריון מרוכב מודולרי, מערכות הגנה אקטיביות, חיישנים נגד רחפנים ולוחמה אלקטרונית. עמידות מבצעית: כיסויים וסוויטות להגנה כימית-ביולוגית-גרעינית, ומערכות סייבר שנועדו לשמר את שלמות המידע. הפרויקט הוא הניסיון הראשון ברשות הצבא האמריקאי לפתח רכב קרבי קרקעי על בסיס כלים הנדסיים דיגיטליים מלאים — שימור דגמי תכנון, הדמיות ובדיקות וירטואליות כבר בשלבי התכנון.

מה קורה עם ה-Bradley הקיים?

במקביל לפיתוח ה-XM30 ממשיכה מודרניזציה של ציי ה-Bradley: חברת BAE Systems מקבלת חוזי שדרוג להמרת דגמי M2A4 ו-M7A4, הכוללים שדרוגי הנעה, חימוש והגנה. עד אמצע 2025 דווח על אספקת 583 מתוך 985 רכבים שהוזמנו במסגרת תוכניות השדרוג, מתוך יעד כולל של 1,329.

המשמעות האסטרטגית

ה-XM30 הוא חלק מתכנית רחבה של הצבא האמריקאי לעדכן את רכבי הקרקע בדורות הבאים — מהלך שמשלב יכולות נשק מדויקות, פיקוד-שליטה מקושר והגנה אלקטרונית מתקדמת.

מעבר ליכולות הטקטיות, התכנית משקפת שינוי פילוסופי: דגש על שדה קרב רשתי, שיתופי פעולה בין פלטפורמות מאוישות ובלתי-מאוישות ויכולת להטמיע טכנולוגיות עתידיות במהירות יחסית.

לוח זמנים קריטי

אם כל התוכניות יתקיימו כמתוכנן, השלב הנוכחי יוביל לבחירת קבלן ייצור ב-2027, ייצור ראשוני ב-FY2028 והגעה לקיבולת ייצור מלאה ב-2030 — מהלך שישנה את פני יחידות המכונה המשוריינות של הצבא האמריקאי בעשורים הבאים.