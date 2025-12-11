כיכר השבת
העימות מחמיר

"פיראטיות בינלאומית": ונצואלה גינתה בזעם את ההשתלטות על המכלית

ונצואלה גינתה את החרמת מכלית הנפט על ידי ארצות הברית, וכינתה את המהלך "פעולה של פיראטיות בינלאומית" | התובעת הכללית של ארצות הברית, פאם בונדי, מסרה כי המכלית הייתה תחת סנקציות ארצות הברית במשך מספר שנים, עקב מעורבותה ברשת הובלת נפט לא חוקית התומכת בארגוני טרור זרים (בעולם)

ההשתלטות על המכלית נפט (צילום: AGPamBondi via X)

ונצואלה גינתה את החרמת מכלית הנפט שבוצעה על ידי מול חופי המדינה, וכינתה את המהלך "פעולה של פיראטיות בינלאומית".

בהודעה רשמית שהוציאה הממשלה, וצוטטה באתר המדינה Correo del Orinoco, נכתב כי "הרפובליקה הבוליבריאנית של ונצואלה מגנה ומסרבת באופן חריף לגניבה בוטה ולפעולה של פיראטיות בינלאומית, שהוכרזה בפומבי על ידי נשיא ארצות הברית, שהודה במתקפה על מכלית נפט בים הקריבי".

ההודעה הציגה את החרמת המכלית כחלק מתקיפה רחבה יותר נגד ריבונות ונצואלה ומשאביה הטבעיים.

התובעת הכללית של ארצות הברית, פאם בונדי, מסרה כי הפעולה בוצעה על פי צו החרמה על המכלית, שסייעה ככל הנראה בהעברת נפט אסור מוונצואלה ואיראן.

לדברי בונדי, "המכלית הייתה תחת סנקציות ארצות הברית במשך מספר שנים, עקב מעורבותה ברשת הובלת נפט לא חוקית התומכת בארגוני טרור זרים. ההחרמה הזאת בוצעה בבטחה, וחקירתנו המשותפת עם המשרד לביטחון המולדת למניעת הובלת נפט אסור נמשכת". התובעת גם פרסמה סרטון לא מסווג המתעד את הפעולה, שבו נראים מסוקים נוחתים על המכלית וכוחות טקטיים יורדים עם חבלים אל סיפון הספינה.

נשיא ארצות הברית, , הודיע על החרמת המכלית במסגרת סבב דיונים בבית הלבן עם מנהלים עסקיים. טראמפ אמר: "כפי שאתם כנראה יודעים, הרגע החרמנו מכלית מול חופי ונצואלה. גדולה, מאוד גדולה, הגדולה ביותר שהוחרמה עד כה. ודברים נוספים קורים, אז תראו את זה בהמשך".

בפנייה לעיתונאים לגבי גורל הנפט על הסיפון, השיב טראמפ: "ובכן, אנחנו נשמור אותו, כנראה".

