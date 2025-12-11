האיש שחשוד ברצח הפעיל הפרו ישראלי צ׳ארלי קירק צפוי להופיע לראשונה בבית המשפט באופן אישי היום (חמישי), כמעט שלושה חודשים לאחר מעצרו.

טיילר רובינסון, בן 22, מואשם ברצח ובכמה עבירות נוספות הקשורות לירי במהלך אירוע באוניברסיטת יוטה ב־10 בספטמבר. עד כה הופיע רובינסון רק באמצעות שידור וידאו או אודיו מהכלא, ורוב ההליכים התנהלו מאחורי דלתיים סגורות, מה שגרם לדאגות מצד כלי תקשורת ובני משפחת קירק בנוגע לשקיפות התהליך.

קואליציית ארגוני חדשות דרשה מהפרקליטים ומהסנגורים להודיע מראש על כל בקשה לסגירת מסמכים או הגבלת גישה ציבורית, כדי לאפשר לערער על כך לפני שתיכנס לתוקף.

הדאגות על הסתרת מידע הוגברו לאחר ששני הצדדים ביקשו לסווג כאנונימי את התמליל והקלטת הדיון הסגור שהתקיים ב־24 באוקטובר, שבו נדונו שאלות ביטחוניות לגבי הופעתו של רובינסון בבית המשפט.

מומחים משפטיים ציינו כי מגבלות ההופעה של רובינסון, כמו איסור להראות אותו בכלא או עם אזיקים, נועדו להבטיח הוגנות ולהימנע מהשפעה על דעות חבר המושבעים, אך המגבלות יוצאות דופן בהשוואה למקובל.

הדיון שיתקיים בנוכחות החשוד ביום חמישי יהיה מצומצם ויתמקד בעיקר בצווים קודמים לסגירת מידע, במטרה להכריע בסוגיות השקיפות מול זכויות העיתונות לפי התיקון הראשון. התקדמות נוספת בתיק צפויה להיות איטית, והמשפט עלול להימשך עוד שנה או יותר עד להכרעה.