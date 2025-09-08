- סמ״ר אורי למד (Uri Lamed), בן 20, מתל מונד, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת ׳עקבות הברזל׳ (401), נפל בקרב בצפון רצועת עזה.
- סמל גדי כוטל (Gadi Cotal), בן 20, מקיבוץ אפיקים, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת ׳עקבות הברזל׳ (401), נפל בקרב בצפון רצועת עזה.
- סמל עמית אריה רגב (Amit Arye Regev), בן 19, ממודיעין-מכבים-רעות, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת ׳עקבות הברזל׳ (401), נפל בקרב בצפון רצועת עזה.
באירוע בו נפלו סמ״ר אורי למד ז״ל, סמל גדי כוטל ז״ל וסמל עמית אריה רגב ז"ל, נפל לוחם נוסף אשר הודעה נמסרה למשפחתו, שמו טרם הותר לפרסום ויפורסם בהמשך.
