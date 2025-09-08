כיכר השבת
הותר לפרסום

עוד בשורת איוב: ארבעה לוחמי צה"ל נפלו ביממה האחרונה ברצועת עזה; לוחם נוסף נפצע

אירוע קשה התרחש הבוקר בעזה כאשר מחבלים הסתערו על מגנן של צה"ל ברצועת עזה, המחבלים השליכו מטען לעבר טנק וארבעה חיילים נהרגו במקום ולוחם נוסף נפצע (חדשות בארץ)

כיכר השבת
(צילום: דובר צה"ל)

- סמ״ר אורי למד (Uri Lamed), בן 20, מתל מונד, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת ׳עקבות הברזל׳ (401), נפל בקרב בצפון רצועת .

- סמל גדי כוטל (Gadi Cotal), בן 20, מקיבוץ אפיקים, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת ׳עקבות הברזל׳ (401), נפל בקרב בצפון רצועת עזה.

- סמל עמית אריה רגב (Amit Arye Regev), בן 19, ממודיעין-מכבים-רעות, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת ׳עקבות הברזל׳ (401), נפל בקרב בצפון רצועת עזה.

באירוע בו נפלו סמ״ר אורי למד ז״ל, סמל גדי כוטל ז״ל וסמל עמית אריה רגב ז"ל, נפל לוחם נוסף אשר הודעה נמסרה למשפחתו, שמו טרם הותר לפרסום ויפורסם בהמשך.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר