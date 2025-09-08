הותר לפרסום עוד בשורת איוב: ארבעה לוחמי צה"ל נפלו ביממה האחרונה ברצועת עזה; לוחם נוסף נפצע אירוע קשה התרחש הבוקר בעזה כאשר מחבלים הסתערו על מגנן של צה"ל ברצועת עזה, המחבלים השליכו מטען לעבר טנק וארבעה חיילים נהרגו במקום ולוחם נוסף נפצע (חדשות בארץ)

