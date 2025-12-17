100 סוכנים היו בפנים: פרטים חדשים ודרמטיים על המלחמה באיראן

חצי שנה חלפה מאז מלחמת 12 הימים, "עם כלביא", של ישראל מול איראן - ופרטים חדשים על מה שהתרחש מאחורי הקלעים, ועל ההכנות לתקיפה - נחשפים רק כעת לראשונה.

בתחקיר חדש שפרסם ה"וושינגטון פוסט", בשיתוף תכנית Frontline של רשת PBS, נחשף בין היתר כי למעלה מ-100 סוכנים איראנים גויסו בידי ישראל, באמצעות המוסד, כדי לסייע בתקיפה.

הם אף צוידו בנשק מיוחד שמורכב משלושה חלקים. כך מסר בכיר ישראלי. עוד טען כי את אחד מהחלקים בנשק המיוחד לא גילו האיראנים. הסוכנים עברו אימונים - בישראל ובמקומות נוספים - ולא ידעו מבעוד מועד פרטים מלאים על משימתם.

עוד דווח בתחקיר כי במסגרת ההכנות לתקיפה, ומתוך מטרה לחסל לא רק את הגרעין הפיזי של משטר האייתוללות אלא גם את ה"מוח" שמאחורי, גיבשה ישראל רשימה של 100 מדעני גרעין חשובים באיראן.

במהלך ההכנות למבצע צומצמה הרשימה ל-12 בלבד. באותם "נבחרים" התמקדו ההכנות בתקופה הסמוכה למבצע. ההכנות כללו בניית תיק מפורט עליהם, כדי שיתאפשר לחסל אותם כבר במכת הפתיחה. 11 מהם חוסלו כבר בלילה הראשון של המלחמה.

בתחקיר גם נחשו פרטים על מה שקדם לתקיפה מבחינה מדינית, ועל מבצע ההטעיה של דונלד טראמפ שקדם לתקיפה. נטען שנתניהו הציג לטראמפ, בפגישה הראשונה ביניהם בה דנו בתקיפה באיראן - 4 אפשרויות.

אפשרות אחת הייתה תקיפה ישראלית עצמאית, השנייה אמריקה מסייעת במעט, השלישית תקיפה משותפת של ישראל וארצות הברית והרביעית מתקפה אמריקנית עם סיוע מישראל.