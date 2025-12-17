כיכר השבת
כך ישראל נערכה

100 סוכנים היו בפנים: פרטים חדשים ודרמטיים על המלחמה באיראן

תחקיר חדש של הוושינגטון פוסט חושף פרטים חדשים על מלחמת עם כלביא של ישראל מול איראן | ישראל הפעילה יותר ממאה סוכנים בתוך איראן, חלקם חומשו ב"נשק מיוחד"  (חדשות)

תיעוד של מערכת ה'חץ' במהלך המלחמה עם איראן (צילום: דוברות משרד הביטחון )

חצי שנה חלפה מאז מלחמת 12 הימים, "עם כלביא", של ישראל מול - ופרטים חדשים על מה שהתרחש מאחורי הקלעים, ועל ההכנות לתקיפה - נחשפים רק כעת לראשונה.

בתחקיר חדש שפרסם ה"וושינגטון פוסט", בשיתוף תכנית Frontline של רשת PBS, נחשף בין היתר כי למעלה מ-100 סוכנים איראנים גויסו בידי ישראל, באמצעות המוסד, כדי לסייע בתקיפה.

הם אף צוידו בנשק מיוחד שמורכב משלושה חלקים. כך מסר בכיר ישראלי. עוד טען כי את אחד מהחלקים בנשק המיוחד לא גילו האיראנים. הסוכנים עברו אימונים - בישראל ובמקומות נוספים - ולא ידעו מבעוד מועד פרטים מלאים על משימתם.

עוד דווח בתחקיר כי במסגרת ההכנות לתקיפה, ומתוך מטרה לחסל לא רק את הגרעין הפיזי של משטר האייתוללות אלא גם את ה"מוח" שמאחורי, גיבשה ישראל רשימה של 100 מדעני גרעין חשובים באיראן.

במהלך ההכנות למבצע צומצמה הרשימה ל-12 בלבד. באותם "נבחרים" התמקדו ההכנות בתקופה הסמוכה למבצע. ההכנות כללו בניית תיק מפורט עליהם, כדי שיתאפשר לחסל אותם כבר במכת הפתיחה. 11 מהם חוסלו כבר בלילה הראשון של המלחמה.

בתחקיר גם נחשו פרטים על מה שקדם לתקיפה מבחינה מדינית, ועל מבצע ההטעיה של דונלד טראמפ שקדם לתקיפה. נטען שנתניהו הציג לטראמפ, בפגישה הראשונה ביניהם בה דנו בתקיפה באיראן - 4 אפשרויות.

אפשרות אחת הייתה תקיפה ישראלית עצמאית, השנייה אמריקה מסייעת במעט, השלישית תקיפה משותפת של ישראל וארצות הברית והרביעית מתקפה אמריקנית עם סיוע מישראל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר