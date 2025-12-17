גשם של דם באיראן: התופעה המדהימה באי הורמוז שמשגעת את הרשת

אי הורמוז ביאראן ( צילום: רשתות חברתיות )

במשך החודשים האחרונים כלי תקשורת בעולם דיווחו כי איראן מתמודדת עם משבר מים החמור בתולדותיה המאיים על קיומה, השובע הרשת התמלאה בתיעודים מרתקים של 'דם זורם' באיראן.

בימים האחרונים, גשמים כבדים פקדו את אזור דרום איראן, והביאו עימם מחזה טבעי סוריאליסטי ומדהים באי הורמוז. האי, השוכן במצר הורמוז במפרץ הפרסי, ידוע בכינויו "אי הקשת" בשל מגוון הצבעים המורכב של שטחו וסלעיו. אך האירוע המושך את מירב תשומת הלב הוא כאשר המים בקרבת החוף נצבעים בגוון ארגמן עז.

נהרות של דם - אי הורמוז ( צילום: רשתות חברתיות )

הצבע האדום הדרמטי הוא למעשה תופעה טבעית, שאינה נגרמת על ידי מזג אוויר חמור. חוף הים באי הורמוז, המכונה "החוף האדום", הוא אדום באופן קבוע, גם במזג אוויר מתון. הגורם לגוון הייחודי הזה הוא הרכב הקרקע: האדמה באי עשירה באופן טבעי בתחמוצת ברזל שמקורה בסלעים געשיים. האדמה האדמדמה הזו, היא שמעניקה לחופים את הצבע המובהק והייחודי שלהם.

מבוכה כשרה למהדרין: התחבולה בעברית שהסגירה את יינות הקרמלין בתחרות הפופולרית דני שפיץ | 11:16

כאשר יורד גשם כבד, זרמים של הקרקע האדומה העשירה בברזל נשטפים מהמדרונות ומהצוקים ישירות אל הים. מי הגשמים שזורמים במורד החוף לים יוצרים מראה של "נהר" בצבע אדום בוהק. כאשר תחמוצת הברזל מתפשטת ומערבבת עם מי הים הרדודים בקרבת החוף, היא גורמת גם למי הים להיראות אדומים.

בשלל צבעי הקשת - האדמה הססגונית של אי הורמוז באיראן ( צילום: שאטרסטוק )

האי הורמוז, שאינו מיושב בצפיפות, הפך לאטרקציה תיירותית חשובה בזכות מאפייניו הגיאוגרפיים והגיאולוגיים יוצאי הדופן. שינוי הצבע הנגרם על ידי הגשם הפך לאירוע נחגג באי, אשר מושך אליו תיירים וצלמים רבים.

מעבר למשיכה התיירותית, חומר גלם חשוב מיוצא מהאזור. והוא משמש כחומר צבע למוצרים שונים, לרבות מוצרי קוסמטיקה ואפילו בבישול.