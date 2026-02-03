להבות בלב טהרן: שריפת ענק משתוללת במרכז הקניות במערב טהרן

בזמן שהמזרח התיכון עוקב בדריכות אחר חילופי המהלומות והמתיחות הגוברת בין איראן לישראל וארצות הברית, הבוקר (שלישי) זועזעה שכונת ג'נאט אבאד בטהרן כאשר שריפת ענק פרצה במרכז קניות מקומי.

עמודי עשן שחורים ומסיביים היתמרו מעל שמי מערב הבירה, בעוד צוותי כיבוי נאבקים בלהבות וניסיונות ההשתלטות על האש נמשכים שעות ארוכות. תיעודים שהופצו הראו מאות עוברי אורח עומדים חסרי אונים וצופים בבזאר הבוער, במה שהפך במהרה למפגן של אי-ודאות בלב העיר.

התזמון של האירוע אינו מקרי בעיני פרשנים רבים. בעוד שהרשויות באיראן מיהרו לדווח על האירוע, נותרה השאלה המהדהדת: האם מדובר בתקלה טכנית, או שמא מדובר בנדבך נוסף בשרשרת של פעולות חבלה חשאיות שמתחילות לצוץ ברחבי איראן?