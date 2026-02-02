כיכר השבת
לא הוצא להורג: סמל המחאה שגרר את זעמו של טראמפ על איראן - שוחרר בערבות כשהוא חי ונושם

ערפאן סולטאני, הצעיר שהפך לסמל המחאה באיראן והאיש שגרר את זעמו של טראמפ נגד המשטר - שוחרר בערבות | הצעיר היה מועמד להוצאה להורג על ידי המשטר האיראני והפך לסמל המחאה ההמונית שם, וכעת איראן משתמשת בשחררו כדי להרגיע את וושינגטון, תוך שהיא רוצחת אחרים (חדשות, בעולם)

היה מועמד להריגה ושוחרר (צילום: ארגון הנגאו לזכויות אדם/X)

המפגין האיראני ערפאן סולטאני שוחרר מכלא כראג' לאחר שגזר דין המוות נגדו הושעה. סולטאני שוחרר בערבות של שני מיליארד טומן על רקע דיווחים על אלפי הרוגים בדיכוי המחאות ב, והוצאות להורג ממוקדות בתוך בתי חולים.

ערפאן סולטאני, הצעיר בן ה-26 שהפך לאחד מסמלי מחאת ינואר באיראן, שוחרר ביום שבת מבית הכלא כראג' הסמוך לטהרן. עורך דינו, אמיר מוסחאני, הודיע ביום ראשון כי מרשו שוחרר לאחר תשלום ערבות בסך שני מיליארד טומן, שהם כעשרת אלפים ושש מאות אירו. מוסחאני ציין כי "הוא שוחרר אתמול וקיבל חזרה את חפציו האישיים".

סולטאני נעצר במהלך גל המחאות האחרון ונידון למוות בתלייה. ביצוע גזר הדין תוכנן ל-14 בינואר, אולם העונש הושעה באופן זמני. הדיפלומטיה האמריקאית הביעה בעבר דאגה רבה מפני האפשרות שהמשטר יוציא אותו להורג, ועונש המוות שריחף מעליו אף גרר את איומיו של טראמפ להתערב בנעשה באיראן.

לפי נתוני ארגון זכויות האדם האיראני 'הנגאו' היושב בנורווגיה, 12 בני אדם הוצאו להורג במהלך גל המחאות הקודם בין השנים 2022 ל-2023. בנוסף לכך, המשטר הוציא להורג 12 בני אדם נוספים באשמת ריגול לטובת ישראל מאז פרוץ מלחמת 'עם כלביא' בחודש יוני האחרון.

בארגון זכויות האדם הביעו 'חשש' כי השלטונות באיראן פועלים לקיום הליכים משפטיים מהירים שאינם עומדים בסטנדרטים של משפט הוגן כלפי המפגינים העצורים. מקרהו של סולטאני הועלה על ידי הארגון כדוגמה לחששות אלו טרם שחרורו.

לפי דיווחים קשים ב'איראן אינטרנשיונל', מפגינים שהגיעו לבית החולים עם פציעות קלות יחסית יצאו משם בשקים, פעמים עם פצע ירי קטלני שלא היה בהגעתם לבית החולים.

1
848ימים לחימה 7.10 מחרבות ברזל ועד היום מה מצאנו ? אין לנו תחמושת בעת מלחמה "אמברגו " חיל אוויר לא מזהה מחבלים zoom6700^ולא מנטרל אותם בדרכם לעוטף עזה לחטוף ולהרוג יהודים תינוקות נשים ונערים . כיתות כוננות לחמות עם מאות מחבלים עד סיוע מגיע 36 שעות צ.ה.ל . אין שופטים מדינה ישראל איומים על טייסים
דאגלס מקארתור

