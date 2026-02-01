כיכר השבת
התקפלו: זו ההודעה שהעביר בכיר משמרות המהפכה ברקע איומי טראמפ

ברקע האיומים של ארה"ב לפתוח במתקפה נגד איראן, בכיר במשמרות המהפכה העביר מסר מפייס דרך סוכנות ידיעות | בשבוע שעבר, החלה השמועה לפיה איראן עומדת לבצע תרגילים באש חיה במצרי הורמוז, בעוד הנוכחות האמריקנית באזור בשיאה (חדשות) 

מטוס של צבא ארה"ב (צילום: סנטקום)

בכיר במשמרות המהפכה תדרך היום (ראשון) עיתונאים של 'רויטרס' במסר לפיו לא תקיים תרגילים באש חיה במצרי הורמוז.

ההחלטה התקבלה לאור הנוכחות האמריקנית המאסיבית באזור, ולאחר שסנטקום איימה כי לא תאפשר התנהגות מסוכנת של איראן בסביבת הכלים האמריקנים.

"לא הייתה שום תוכנית שהמשמר יקיים שם תרגילים צבאיים ולא הייתה שום הודעה רשמית בנושא. רק דיווחים בתקשורת שהיו שגויים", אמר הגורם ל'רויטרס'.

יצוין כי בשבוע שעבר התבססו הדיווחים על הודעות אלטקרוניות רשמיות ששיגרה הרפובליקה האיסלאמית לימאים וטייסים, כך שנראה כי אכן מדובר בהתקפלות מצידה של טהרן.

אחר הצהריים (ראשון), פרסם פיקוד המרכז האמריקני תמונות מפעילות מלחים על גבי אוניית המלחמה מיטשר, במה שנראה כניסיון נוסף להפגין נכונות לכל תרחיש.

מוקדם יותר היום איים המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי כי מתקפה אמריקנית תגרור הפעם בהכרח "מלחמה אזורית", כשהוא מאיים למעשה בתקיפה גם נגד ישראל.

1
בטח שינסו להפריד את כולם שיתקפלו מפחדים למות עוד יומיים
אחלה גבר

