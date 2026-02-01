התקפלו: זו ההודעה שהעביר בכיר משמרות המהפכה ברקע איומי טראמפ

מטוס של צבא ארה"ב ( צילום: סנטקום )

בכיר במשמרות המהפכה תדרך היום (ראשון) עיתונאים של 'רויטרס' במסר לפיו איראן לא תקיים תרגילים באש חיה במצרי הורמוז.

ההחלטה התקבלה לאור הנוכחות האמריקנית המאסיבית באזור, ולאחר שסנטקום איימה כי לא תאפשר התנהגות מסוכנת של איראן בסביבת הכלים האמריקנים. "לא הייתה שום תוכנית שהמשמר יקיים שם תרגילים צבאיים ולא הייתה שום הודעה רשמית בנושא. רק דיווחים בתקשורת שהיו שגויים", אמר הגורם ל'רויטרס'. יצוין כי בשבוע שעבר התבססו הדיווחים על הודעות אלטקרוניות רשמיות ששיגרה הרפובליקה האיסלאמית לימאים וטייסים, כך שנראה כי אכן מדובר בהתקפלות מצידה של טהרן.

אחר הצהריים (ראשון), פרסם פיקוד המרכז האמריקני תמונות מפעילות מלחים על גבי אוניית המלחמה מיטשר, במה שנראה כניסיון נוסף להפגין נכונות לכל תרחיש.

מוקדם יותר היום איים המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי כי מתקפה אמריקנית תגרור הפעם בהכרח "מלחמה אזורית", כשהוא מאיים למעשה בתקיפה גם נגד ישראל.