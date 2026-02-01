בתגובה להחלטת בריסל להגדיר את משמרות המהפכה כגוף טרור, הודיע יו"ר הפרלמנט בטהרן על צעד נגד דומה.

במהלך הישיבה לבשו המחוקקים מדים צבאיים וקראו קריאות מוות נגד ישראל וארצות הברית. ​מוחמד באגר קאליבאף, יו"ר הפרלמנט באיראן, הודיע הלילה כי הרפובליקה האסלאמית רואה כעת בכל הכוחות המזוינים של מדינות האיחוד האירופי כארגוני טרור. ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 7 בחוק הנגד האיראני העוסק בתגובות להצהרות נגד משמרות המהפכה. ​המהלך האיראני מגיע בתגובה להכרזת האיחוד האירופי ביום חמישי האחרון, לפיה משמרות המהפכה יוגדרו כארגון טרור עקב חלקם בדיכוי האלים של המחאות הפנימיות באיראן. קאליבאף, ששימש בעבר כמפקד במשמרות המהפכה, טען כי האירופאים ירו לעצמם ברגל ופעלו בניגוד לאינטרסים של אזרחיהם בשל ציות עיוור לממשל האמריקאי. לדבריו, משמרות המהפכה היו המחסום המרכזי שמנע את זליגת הטרור ליבשת אירופה. ​במהלך הישיבה בטהרן, הפגינו חברי הפרלמנט סולידריות עם הארגון כאשר הופיעו במליאה כשהם לובשים את מדי משמרות המהפכה. במהלך הדיון נשמעו בתוך האולם קריאות "מוות לישראל" ו"מוות לאמריקה". צפו בתיעוד.