כיכר השבת
כועסים על טראמפ

צפו: חברי הפרלמנט האיראני לבושים במדים זועקים: "מוות לישראל" | ומי הוגדר כארגון טרור?

חברי הפרלמנט האיראני הגדירו אתמול את צבאות האיחוד האירופי כארגון טרור, בהמשך לקביעת האיחוד כי משמרות המהפכה הם ארגון טרור | בתיעוד מהלילה נראים חברי הפרלמנט לבושים במדי המשמרות, זועקים: "מוות לאמריקה, מוות לישראל" (בעולם)

1תגובות

בתגובה להחלטת בריסל להגדיר את משמרות המהפכה כגוף טרור, הודיע יו"ר הפרלמנט בטהרן על צעד נגד דומה.

במהלך הישיבה לבשו המחוקקים מדים צבאיים וקראו קריאות מוות נגד ישראל וארצות הברית.

​מוחמד באגר קאליבאף, יו"ר הפרלמנט ב, הודיע הלילה כי הרפובליקה האסלאמית רואה כעת בכל הכוחות המזוינים של מדינות האיחוד האירופי כארגוני טרור.

ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 7 בחוק הנגד האיראני העוסק בתגובות להצהרות נגד משמרות המהפכה.

​המהלך האיראני מגיע בתגובה להכרזת האיחוד האירופי ביום חמישי האחרון, לפיה משמרות המהפכה יוגדרו כארגון טרור עקב חלקם בדיכוי האלים של המחאות הפנימיות באיראן.

קאליבאף, ששימש בעבר כמפקד במשמרות המהפכה, טען כי האירופאים ירו לעצמם ברגל ופעלו בניגוד לאינטרסים של אזרחיהם בשל ציות עיוור לממשל האמריקאי.

לדבריו, משמרות המהפכה היו המחסום המרכזי שמנע את זליגת הטרור ליבשת אירופה.

​במהלך הישיבה בטהרן, הפגינו חברי הפרלמנט סולידריות עם הארגון כאשר הופיעו במליאה כשהם לובשים את מדי משמרות המהפכה. במהלך הדיון נשמעו בתוך האולם קריאות "מוות לישראל" ו"מוות לאמריקה".

צפו בתיעוד.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (41%)

לא (59%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מחילה אבל הם צועקים ''מוות לאמריקה''...
חיים

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר