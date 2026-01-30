כיכר השבת
הם רציניים: משמרות המהפכה טוענים כי מפגינים השתמשו ב״כישופים יהודיים״

ערוץ הטלגרם של משמרות המהפכה פרסם קטע מריאיון עם איש כוחות הדיכוי, שבו נטען כי במהלך המעצרים נמצאו אצל מפגינים ״כישופים ותפילות לזימון רוחות וג׳ינים״ (בעולם)

(צילום: משמרות המהפכה)

ערוץ הטלגרם הרשמי של משמרות המהפכה פרסם ביממה האחרונה קטע מריאיון עם אחד מאנשי כוחות הדיכוי של הרפובליקה האסלאמית, שבו נשמעו טענות חריגות בעלות גוון אנטישמי מובהק, כחלק מהנרטיב שמוביל המשטר נגד גל המחאות.

בדברים שיוחסו לאותו גורם נטען כי לאחר גל המעצרים שביצעו כוחות הביטחון, התברר לכאורה שהמפגינים השתמשו לא רק בנשק חם וקר, אלא גם ב״כישופים ותפילות מסוגים שונים״.

בהמשך הדברים הוסיף המרואיין כי בין הממצאים שנמצאו היו, לדבריו, גם ״כישופים לזימון רוחות וג׳ינים, כמו הכישופים שכותבים היהודים״.

הטענה, שהוצגה ללא כל ראיות, משתלבת בקו התעמולה של , המבקש להציג את המפגינים כגורמים מסוכנים, זרים ומאורגנים, תוך ייחוס פעילותם לאלמנטים מיסטיים ואויבים חיצוניים. שימוש בדימויים של ״כישוף״ ו״רוחות״, ובייחוד קישורם ליהודים, מוכר מהרטוריקה האנטישמית של המשטר בטהרן לאורך השנים.

(צילום: משמרות המהפכה)

