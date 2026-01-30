ערוץ הטלגרם הרשמי של משמרות המהפכה פרסם ביממה האחרונה קטע מריאיון עם אחד מאנשי כוחות הדיכוי של הרפובליקה האסלאמית, שבו נשמעו טענות חריגות בעלות גוון אנטישמי מובהק, כחלק מהנרטיב שמוביל המשטר נגד גל המחאות.

בדברים שיוחסו לאותו גורם נטען כי לאחר גל המעצרים שביצעו כוחות הביטחון, התברר לכאורה שהמפגינים השתמשו לא רק בנשק חם וקר, אלא גם ב״כישופים ותפילות מסוגים שונים״.

בהמשך הדברים הוסיף המרואיין כי בין הממצאים שנמצאו היו, לדבריו, גם ״כישופים לזימון רוחות וג׳ינים, כמו הכישופים שכותבים היהודים״.

הטענה, שהוצגה ללא כל ראיות, משתלבת בקו התעמולה של המשטר האיראני, המבקש להציג את המפגינים כגורמים מסוכנים, זרים ומאורגנים, תוך ייחוס פעילותם לאלמנטים מיסטיים ואויבים חיצוניים. שימוש בדימויים של ״כישוף״ ו״רוחות״, ובייחוד קישורם ליהודים, מוכר מהרטוריקה האנטישמית של המשטר בטהרן לאורך השנים.