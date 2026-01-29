כיכר השבת
מהמתקדמות ביותר: התוספת החדשה לצי האמריקאי במזרח התיכון 

המשחתת האמריקאית USS Delbert D. Black הצטרפה לאחרונה לארמדה של הצי האמריקאי המוצבת במזרח התיכון, על רקע מתיחות גוברות באזור | הספינה נחשבת לאחת מספינות ההרס המתקדמות ביותר בצי האמריקאי (בעולם)

ספינת המלחמה האמריקאית USS Delbert D. Black (צילום: By Lance Davis/United States Navy)

המשחתת האמריקאית USS Delbert D. Black, מסדרת Arleigh Burke, הצטרפה לאחרונה לארמדה של הצי האמריקאי המוצבת במזרח התיכון, על רקע מתיחות גוברות באזור והאפשרות לתקיפה עתידית ב.

ה-Delbert D. Black הושקה ב-8 בספטמבר 2017, אך במהלך שהותה במספנה ב-2019 נגרם לה נזק כבד לאחר שפלטפורמה כבדת משקל התנפחה במקביל אליה וגרמה לפגיעות בגוף הספינה ובסיפונים הפנימיים. הספינה השלימה בהצלחה את ניסויי הקבלה שלה לחיל הים ב-12 במרץ 2020.

חיילים בתרגיל על סיפון הספינה (צילום: U.S. Navy)

הספינה נחשבת לאחת מספינות ההרס המתקדמות ביותר בצי האמריקאי. היא מצוידת במערכות Aegis למלחמה בטילים, המספקות יכולת יירוט והגנה רב-שכבתית על אזור הפעולה שלה. הספינה מיועדת להתמודד עם איומים מודרניים במרחב האוויר, בים וביבשה, ובעלת יכולת לשגר טילים מונחים למטרות קרקעיות או ימיות, מה שמעניק לה משמעות רבה במשימות התקפיות והגנתיות כאחד.

ב-2 באוגוסט 2022 יצאה הספינה ליציאתה הראשונה במבצע כחלק מ-Carrier Strike Group 10, ובמהלך פריסה זו הצליחה ב-29 בספטמבר 2022 לתפוס 7,200 קילוגרם של חשיש במפרץ עומאן.

הצטרפותה של USS Delbert D. Black לארמדה במזרח התיכון מחזקת את נוכחותה של ארצות הברית באזור הרגיש, במקביל להיערכות הצי למהלכים צבאיים אפשריים מול איראן, בין השאר על רקע תרגיל צבאי שהמדינה מתכננת במצר הורמוז.

