טראמפ וחמינאי בשולחן אחד? צד אחד כבר נתן את הסכמתו 

כלי תקשורת טורקיים מדווחים כי נשיא טורקיה רג’פ טאיפ ארדואן הציע לערוך פסגה משולשת עם ארצות הברית ואיראן, במהלך שיחת טלפון שקיים עם נשיא ארה״ב דונלד טראמפ לפני יומיים ב־27 בינואר.

הנשיא הטורקי קרא למפגש פסגה בהשתתפות של שלושת הצדדים, שניתן היה לקיים גם באמצעות ועידת וידאו, במטרה לקדם פתרון דיפלומטי למשבר באיראן. על פי דיווח של העיתונאית הטורקית הנדה פירט בעיתון Hurriyet, טראמפ הגיב באופן חיובי להצעה של ארדואן.

השיחה בין ארדואן וטראמפ עסקה בעיקר במשבר האיראני, כאשר ארדואן הציג את עמדת אנקרה לפיה יש לפתור את המשבר באמצעות דיפלומטיה ולא באמצעות סכסוך. לדברי פירט, אם נשיאי ארצות הברית ואיראן יסכימו להצעה לפסגה משולשת ברמה גבוהה, מדובר בצעד משמעותי לקידום שולחן המשא ומתן.

לפי הדיווחים, דרישות ארצות הברית כוללות פירוק מלא של האורניום המעושר באיראן, סגירה של מתקנים גרעיניים שנותרו, הפסקת יכולות טילים ארוכי טווח והסרת איומים על ישראל.

במקביל לניסיונות הדיפלומטיים, הזירה הביטחונית באזור ממשיכה להתחמם. כפי שדיווחנו מוקדם יותר, לאחר שבמהלך השבוע האחרון ארה"ב שלחה אמצעי לחימה רבים למזרח התיכון, איראן הודיעה היום (חמישי) לכלי שיט באזור מצרי הורמוז כי היא מתכננת לבצע "ירי ימי" בימים ראשון ושני הקרובים, כך דיווחה סוכנות הידיעות AP.

ההודעה האיראנית הגיעה בתגובה להחלטה האמריקנית לבצע "תרגילים ימיים" באזור.