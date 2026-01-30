משחתת הטילים האמריקנית בנמל אילת ( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

המתיחות האזורית סביב איראן מוסיפה לעלות מדרגה. משחתת אמריקנית עגנה היום (שישי) בנמל אילת, על רקע ההיערכות הגוברת במזרח התיכון לאפשרות של תקיפה אמריקנית נגד הרפובליקה האסלאמית.

בצה״ל הדגישו כי מדובר בפעילות שגרתית ומתוכננת מראש, כחלק משיתוף הפעולה הצבאי ההדוק בין ישראל לארצות הברית. המשחתת, USS Delbert D. Black, משתייכת לצי החמישי של פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM), הפועל בזירת המזרח התיכון. לפי הודעת צה״ל, עגינתה באילת נועדה לחיזוק התיאום המבצעי והקשר בין צבאות שתי המדינות, ואינה קשורה לאירוע חריג נקודתי.

משחתת הטילים האמריקנית בנמל אילת ( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

משחתת הטילים האמריקנית בנמל אילת ( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

עם זאת, העיתוי של הגעת הספינה אינו מנותק מהקשר האסטרטגי הרחב. בימים האחרונים ממשיך נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לחזק את הפריסה הצבאית האמריקנית באזור, על רקע דיווחים על הכנות לתקיפה אפשרית באיראן והיערכות לתגובה איראנית נגד ישראל או כוחות אמריקניים.

ובמקביל – גם בצד האיראני נרשמת תנועה חריגה. בשעות האחרונות דיווחו כלי תקשורת בטהרן כי משחתות טילים של חיל הים הסיני הגיעו למים הטריטוריאליים של איראן.

לפי אותם דיווחים, ביום ראשון הקרוב צפויים להתקיים תרגילים צבאיים משותפים במצרי הורמוז בהשתתפות איראן, רוסיה וסין.

משחתות הטילים הסיניות באיראן ( צילום: סוכנות הידיעות האיראנית )

מיצרי הורמוז נחשבים לאחת מנקודות החיכוך הרגישות בעולם, דרכן עובר חלק ניכר מהסחר העולמי בנפט ובגז. כל פעילות צבאית באזור זה נתפסת כבעלת פוטנציאל השפעה אזורית ואף גלובלית. קיום תרגיל משולש של שלוש מעצמות – איראן, רוסיה וסין – נתפס כהפגנת כוח וכמסר אסטרטגי ברור כלפי ארצות הברית ובעלות בריתה.