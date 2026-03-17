אירוניה במיטבה

"טראמפ ייעלם": כך דיברו הבכירים האיראניים לפני שחוסלו | צפו

אחרי חיסול הבכירים האיראנים צצו ברשתות החברתיות הצהרות רוויות התנשאות שנאמרו מפיהם בעבר | "היזהרו פן אתם תהיו אלה שתיעלמו", איים לאריג'אני | "המשטר הציוני לא מסוגל להילחם אפילו 10 ימים", טען סלימאני (מעניין)

"המשטר הציוני לא מסוגל להילחם אפילו 10 ימים", דברי סלימאני שחוסל

הלילה חיל האוויר תקף באופן מדויק בלב טהרן, וחיסל את עלי לאריג׳אני, ששימש כמנהיג משטר הטרור האיראני בפועל. במקביל חוסל ע׳לאם רצ׳א סלימאני, מפקד יחידת הבסיג׳ לאורך שש השנים האחרונות.

אחרי החיסולים צצו ברשתות החברתיות הצהרות רוויות התנשאות שנאמרו מפי המחוסלים בעבר הלא כל כך רחוק.

לאריג'אני ענה בפוסט שפרסם לפני כשבוע לאיום של הנשיא טראמפ על אם מיצרי הורמוז ייסגרו: "אנשי איראן אינם חוששים מאיומיכם הריקים. גדולים מכם לא הצליחו לחסל את האומה האיראנית. היזהרו פן אתם תהיו אלה שתיעלמו".

בסרטון אחר שהופץ נראה מפקד הבסיג' כשהוא מודיע כי "המשטר הציוני לא מסוגל להילחם אפילו 10 ימים במלחמה בקנה מידה גדול".

בין המגיבים לסרטון היה מי שציטט את הפסוק בבראשית: "וַאֲבָרְכָה מְבָרְכֶיךָ וּמְקַלֶּלְךָ אָאֹר, וְנִבְרְכוּ בְךָ כֹּל מִשְׁפְּחֹת הָאֲדָמָה".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

