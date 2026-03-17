דובר צה"ל פרסם היום (שלישי) תיעודים יוצאי דופן מפעולות ממוקדות נגד כוחות הבאסיג' ברחבי טהרן.

נראה כי ישראל עברה לשלב הבא במערכה מול איראן, שכולל תקיפות ממוקדות כנגד מטרות פנים-איראניות, ככל הנראה במטרה להחליש את המשטר מבפנים ולזרוע פחד בקרב אנשיו.

"צה"ל ממשיך לאתר ולחסל את כוחות יחידת הבסיג': ביממה האחרונה חוסל מפקד היחידה והותקפו יותר מ-10 עמדות שונות בלב טהרן", נכתב בהודעת דו"צ.

לאורך מבצע "שאגת הארי", צה"ל מנהל מאמץ סדור ומתמשך לפגיעה במשמרות המהפכה וביחידת הבסיג', במסגרתו הושמדו מאות מפקדות ומרכזי פיקוד ושליטה ברחבי איראן ובטהרן בפרט.

צה"ל מתאר כי במהלך השבועות האחרונים, צה"ל פעל באופן שיטתי נגד מרכזי הפיקוד של היחידה, ובהמשך זיהה מעבר של הכוחות להפעלה ממפקדות חלופיות - שהותקפו גם הן. לאחר הפגיעות החוזרות והנשנות, זוהתה היערכות מחודשת של כוחות הבסיג', שנפרסו ופעלו מתוך עמדות במרחבים ציבוריים בלב טהרן.

בעקבות הזיהוי, חיל האוויר, בהכוונה מודיעינית מדויקת של אמ"ן ובשיתוף אמ"ץ, תקף בשעות האחרונות חיילי בסיג' שפעלו ביותר מ-10 עמדות שונות ברחבי טהרן.

"בין היעדים, הותקפה באופן ממוקד עמדת חירום של הבסיג' ומשמרות המהפכה ששימשה בעבר כמועדון כדורגל, דבר הממחיש את עומק הפגיעה בתשתיותיו ואת שיטת הפעולה של המשטר - שימוש מכוון וציני באוכלוסייה אזרחית כמגן לפעילות של משטר הטרור.

התקיפות האחרונות, לצד חיסול מפקד היחידה ע׳לאם רצ׳א סלימאני, מסבות פגיעה עמוקה ומתמשכת ביכולות יחידת הבסיג'", מתארים בצה"ל.

עוד תואר כי "לצד היותם חלק מהכוחות החמושים של המשטר, כוחות הבסיג' אחראים במשך שנים להוצאה לפועל של מתווי טרור, ובמקביל מובילים את מנגנוני הדיכוי האלימים נגד אזרחי איראן במחאות פנימיות.

צה"ל ימשיך לעקוב, לאתר ולפגוע בכוחות המשטר, לרבות ביחידת הבסיג' בכל מקום בו יפעלו."