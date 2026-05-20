90 ק"מ מפלורידה: איראן ורוסיה הופכות את קובה לבסיס עוין

ארצות הברית מתמודדת עם הסלמה ביטחונית חסרת תקדים במרחק יריקה מחופיה, המזכירה את ימי המלחמה הקרה הגרועים ביותר. אתר החדשות AXIOS פרסם חשיפה דרמטית המבוססת על מקורות מודיעיניים בכירים, לפיה קובה הגבירה באופן אגרסיבי את רכש המל"טים הצבאיים שלה מרוסיה ומאיראן, ומחזיקה כעת בצי של למעלה מ-300 כלי טיס בלתי מאוישים בעלי יכולות מגוונות.

על פי הדיווח, מה שמדליק את כל הנורות האדומות בפנטגון הוא העובדה שההנהגה בהוואנה בחנה באופן מעשי אפשרויות תקיפה התקפיות נגד מטרות אסטרטגיות של ארצות הברית באזור. האפשרויות הנדונות בדרגים הביטחוניים של קובה כללו תוכניות לפגיעה בבסיס הצי האמריקני בגואנטנמו, תקיפת כלי שיט של הצי האמריקני השטים בקריביים, ואף תקיפה ישירה נגד עיירת הנופש האמריקנית קי וסט, הממוקמת במרחק של 90 קילומטרים בלבד מחופי קובה.

במערכת הביטחון האמריקנית מבהירים כי עצם פרסום המידע המודיעיני הרגיש הזה עשוי להוות עילה מוצדקת ומיידית עבור צבא ארה"ב לפתוח במתקפת מנע נגד קובה, בייחוד לאור העובדה שממשל טראמפ הנוכחי רואה בהוואנה איום קיומי ומיידי. על רקע המתיחות הנפיצה, ראש סוכנות הביון המרכזית (CIA), ג'ון ראקליף, הגיע בסוף השבוע האחרון לביקור בזק חשאי ונדיר בקובה. גורמים רשמיים בוושינגטון הדגישו כי מטרת הגעתו של ראקליף הייתה להעביר אזהרה קשיחה, ישירה וחסרת פשרות לממשל הקובני מפני כל ניסיון ליזום מעשי איבה. ראש ה-CIA הבהיר לנציגיו של ראול קסטרו כי ארצות הברית תפעל בעוצמה צבאית מוחצת, וכי קובה לא תורשה לשמש כבסיס קדמי או כפלטפורמה עבור אויבי המערב לביצוע פעולות טרור בחצי הכדור המערבי.

לוחמי "מטחנת הבשר" מאוקראינה והקשר האיראני

המודיעין האמריקני עוקב בדאגה אחר נתיבי האספקה של המל"טים לקובה, שהחלו לזרום לאי באופן עקבי כבר משנת 2023 ומאוחסנים כעת ברשת אתרים סודיים. על פי החשד, הקובנים מנסים ללמוד וליישם את שיטות ההגנה וההתקפה של איראן מול חיל האוויר האמריקני. מעבר לכך, רוסיה וסין מחזיקות על אדמת קובה מתקני ריגול מתקדמים לאיסוף מודיעין אותות אלקטרוני, המאיימים על התקשורת הצבאית בארה"ב.

שמן נוסף למדורה הגאופוליטית נשפך בעקבות מעורבותה של קובה במלחמה באוקראינה. גורמים אמריקניים מעריכים כי כ-5,000 חיילים קובנים נשלחו לשמש כבשר תותחים לצד צבאו של פוטין, כאשר מוסקבה תגמלה את הוואנה בסכום של 25,000 דולר עבור כל חייל. אותם לוחמים ששרדו את החזית העבירו להנהגה בקובה דוחות מפורטים על שיטות הפעלת הכטמ"מים בשדה הקרב האוקראיני – ידע שמיושם כעת ישירות מול הגבול האמריקני.

כתב אישום נגד ראול קסטרו: החשבון ההיסטורי נפתח

כדי להדק עוד יותר את הלחץ על המשטר הקורס, משרד המשפטים האמריקני צפוי לפרסם השבוע כתב אישום פלילי דרמטי והיסטורי נגד מנהיג קובה, ראול קסטרו בן ה-94. כתב האישום נוגע להוראה הישירה שנתן קסטרו בשנת 1996, בה הופלו שני מטוסים אזרחיים של ארגון הסיוע האמריקני ממיאמי "אחים להצלה".

וושינגטון ממשיכה להגדיר את קובה כ"מדינה תומכת טרור" וכ"ראש הנחש" באמריקה הלטינית. הצירוף של כתב האישום ההיסטורי יחד עם נחילי המל"טים הרוסיים והאיראניים בבטן האי, מציב את שתי המדינות בנקודת רתיחה מסוכנת שעלולה להוביל לעימות צבאי ישיר בכל רגע. יצוין כי ראול קסטרו, אחיו הצעיר של המהפכן פידל קסטרו, שלט בקובה במשך עשרות שנים והפך את האי הקריבי לשחקן מרכזי במלחמה הקרה.

בינתיים, הקהילה היהודית הקטנה בקובה ממשיכה לשמור על גחלת היהדות בתנאים קשים. כפי שדיווחנו לאחרונה, לאחר למעלה ממאה שנים הוכנס ספר תורה חדש לקהילת "עדת ישראל" בהוואנה, ברגע מרגש שהעיד על החיים היהודיים בצל המשטר הקומוניסטי.