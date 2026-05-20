כשהחלב יפוג, זה ייגמר באסון: נחשפה את זוועת סלפי הטיגריסים

כולם רוצים את הפריים המושלם לאינסטגרם עם חיית הטרף המלכותית, אבל סרטון ויראלי חדש חושף את המחיר הנורא שמשלמים בעלי החיים עבור הלייקים שלכם | מאחורי כל חיוך למצלמה מסתתרת תעשייה אכזרית של סמים, שרשראות והתעללות קשה שמעוררת סערה חסרת תקדים (חדשות בעולם)

בקבוק חלב עם טיגריס (צילום: מסך )

תיירת שביקרה בתאילנד שיתפה את המתרחש מאחורי הקלעים של צילומי הטיגריסים, והתמונות רחוקות מלהיות פסטורליות.

בסרטון נראה תייר כשהוא מבועת מהמעמד, בזמן שטיגריס עומד עליו או בסמוך אליו. כדי למנוע מהחיה לטרוף את "נתח הבשר" שיושב מולה (התייר), המטפלים מאכילים את הטיגריס ללא הפסקה בחלב מבקבוק, וממהרים לדחוף לו את הבקבוק בכל פעם שהוא מוריד את ראשו לעבר התייר.

השיטה פשוטה ואכזרית: הטיגריסים מוחזקים בשבי, קשורים בשרשראות קצרות לעצים, ולעיתים קרובות מסוממים באופיום או בתרופות הרגעה כדי שיהיו צייתנים מספיק עבור התיירים.

עדי ראייה מתארים מראות קשים של בעלי חיים עם "מבט מת" בעיניים, שסובלים מהצקות של קהל תיירים שדוקר אותם במקלות או זורק עליהם בוץ כדי לזכות בתגובה.

התופעה מעוררת זעם אדיר בקרב הגולשים רבים מציינים כי מדובר בסיכון חיים מיותר עבור התייר, שכן חיית הטרף יכולה לסיים את חייו ברגע אם ההשפעה של הסמים תפוג או אם החלב ייגמר.

"שום תמונה לא שווה את הלחץ הזה ואת הסבל של החיה", כתב אחד הגולשים, בעוד אחרים קוראים להחרים את העסקים הללו ולהפסיק להפוך חיות פרא לאובייקטים לסיפוק אנושי.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

אמא ואבא איזה פחדדדדדדד מה שווה התמונה שיאווווו הם לא נורמאלים
יעל ואיתמר הזוג המנצח והאלוף
מטורפים
אריאל
אידיוטית, אני "הצטלמתי" כך עכשיו בג'ימיני ויצא יותר יפה מזה
צבי הירש

