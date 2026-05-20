כשהחלב יפוג, זה ייגמר באסון: נחשפה את זוועת סלפי הטיגריסים

בקבוק חלב עם טיגריס ( צילום: מסך )

תיירת שביקרה בתאילנד שיתפה את המתרחש מאחורי הקלעים של צילומי הטיגריסים, והתמונות רחוקות מלהיות פסטורליות.

בסרטון נראה תייר כשהוא מבועת מהמעמד, בזמן שטיגריס עומד עליו או בסמוך אליו. כדי למנוע מהחיה לטרוף את "נתח הבשר" שיושב מולה (התייר), המטפלים מאכילים את הטיגריס ללא הפסקה בחלב מבקבוק, וממהרים לדחוף לו את הבקבוק בכל פעם שהוא מוריד את ראשו לעבר התייר. השיטה פשוטה ואכזרית: הטיגריסים מוחזקים בשבי, קשורים בשרשראות קצרות לעצים, ולעיתים קרובות מסוממים באופיום או בתרופות הרגעה כדי שיהיו צייתנים מספיק עבור התיירים. עדי ראייה מתארים מראות קשים של בעלי חיים עם "מבט מת" בעיניים, שסובלים מהצקות של קהל תיירים שדוקר אותם במקלות או זורק עליהם בוץ כדי לזכות בתגובה.

בקבוק חלב עם טיגריס - צילום: רשתות חברתיות בקבוק חלב עם טיגריס | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:05

התופעה מעוררת זעם אדיר בקרב הגולשים רבים מציינים כי מדובר בסיכון חיים מיותר עבור התייר, שכן חיית הטרף יכולה לסיים את חייו ברגע אם ההשפעה של הסמים תפוג או אם החלב ייגמר.

"שום תמונה לא שווה את הלחץ הזה ואת הסבל של החיה", כתב אחד הגולשים, בעוד אחרים קוראים להחרים את העסקים הללו ולהפסיק להפוך חיות פרא לאובייקטים לסיפוק אנושי.