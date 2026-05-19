כיכר השבת
הייתם שורדים?

זוועה במטוס: מערכת החשמל נפלה - הנוסעים שהו בחום ובחושך | תיעוד

טיסה פנימית בהודו שעמדה להמריא הפכה לסיוט עבור הנוסעים לאחר שמערכת החשמל במטוס נפלה והותירה את הנוסעים כלואים בתוך המטוס הסגור בחושך ובחום | בתיעודים שפורסמו והפכו ויראליים, נראים הנוסעים מנופפים בכל מה שניתן כדי להתקרר מעט, בזמן הם יושבים בחושך | צפו (תעופה)

המטוס לאחר נפילת החשמל
המטוס לאחר נפילת החשמל| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

טיסת ערב שגרתית בתוך הודו מוואדודרה לדלהי הפכה לחוויה לא נוחה עבור נוסעים בטיסה של חברת התעופה אינדיגו. כשל טכני פתאומי הותיר את תא הנוסעים חשוך לחלוטין וללא מיזוג אוויר. התקרית הפכה ויראלית לאחר שסרטונים מתוך המטוס פורסמו ברשתות החברתיות. בתיעודים שפורסמו נראים הנוסעים במצוקה, יושבים בתא חשוך ומנסים לקרר את עצמם בעזרת עיתונים.

על פי הדיווחים בהודו, התקרית התרחשה בזמן שהמטוס עדיין חנה על מסלול ההמראה בנמל התעופה ואדודרה והעלייה למטוס הייתה בעיצומה. הטיסה הייתה אמורה להמריא במקור בשעה 20:40, אך לפני שההכנות להמראה החלו, יחידת הכוח הקרקעית (GPU) של המטוס התקלקלה.

ה-GPU הוא מקור כוח חיצוני המסופק על ידי שדה התעופה בזמן שהמטוס נייח ומנועיו כבויים. כוח זמני זה שומר על מערכות חיוניות פועלות, כולל תאורת תא הנוסעים, מיזוג אוויר ותפקודים חשמליים אחרים במטוס. כאשר ה-GPU כשל פתאומי, המטוס איבד באופן מיידי את הגישה למערכות אלו.

החושך והחום במטוס (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

 דווח כי טכנאים הובהלו למקום מיד עם זיהוי התקלה. לאחר השלמת עבודות התיקון, חזר החשמל לפעילות ומערכות תא הנוסעים חזרו בהדרגה לפעול. הטיסה המריאה לבסוף לדלהי בשעה 22:00.

דובר של חברת IndiGo שיתף: "טיסת IndiGo 6E 657, שפעלה מוואדודרה לדלהי ב-17 במאי 2026, התעכבה עקב תקלה טכנית. הבעיה נפתרה במהירות והמטוס המשיך ליעדו זמן קצר לאחר מכן. הנוסעים עודכנו לאורך כל העיכוב והצוותים שלנו עשו כמיטב יכולתם למזער את אי הנוחות. אנו מצטערים על אי הנוחות שנגרמה ללקוחותינו ומעריכים את סבלנותם והבנתם. באינדיגו, בטיחותם ונוחותם של לקוחותינו וצוותנו נותרות בראש סדר העדיפויות שלנו".

טיסההודוהפסקת חשמל
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר