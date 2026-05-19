טיסת ערב שגרתית בתוך הודו מוואדודרה לדלהי הפכה לחוויה לא נוחה עבור נוסעים בטיסה של חברת התעופה אינדיגו. כשל טכני פתאומי הותיר את תא הנוסעים חשוך לחלוטין וללא מיזוג אוויר. התקרית הפכה ויראלית לאחר שסרטונים מתוך המטוס פורסמו ברשתות החברתיות. בתיעודים שפורסמו נראים הנוסעים במצוקה, יושבים בתא חשוך ומנסים לקרר את עצמם בעזרת עיתונים.

על פי הדיווחים בהודו, התקרית התרחשה בזמן שהמטוס עדיין חנה על מסלול ההמראה בנמל התעופה ואדודרה והעלייה למטוס הייתה בעיצומה. הטיסה הייתה אמורה להמריא במקור בשעה 20:40, אך לפני שההכנות להמראה החלו, יחידת הכוח הקרקעית (GPU) של המטוס התקלקלה. ה-GPU הוא מקור כוח חיצוני המסופק על ידי שדה התעופה בזמן שהמטוס נייח ומנועיו כבויים. כוח זמני זה שומר על מערכות חיוניות פועלות, כולל תאורת תא הנוסעים, מיזוג אוויר ותפקודים חשמליים אחרים במטוס. כאשר ה-GPU כשל פתאומי, המטוס איבד באופן מיידי את הגישה למערכות אלו.

החושך והחום במטוס

דווח כי טכנאים הובהלו למקום מיד עם זיהוי התקלה. לאחר השלמת עבודות התיקון, חזר החשמל לפעילות ומערכות תא הנוסעים חזרו בהדרגה לפעול. הטיסה המריאה לבסוף לדלהי בשעה 22:00.

דובר של חברת IndiGo שיתף: "טיסת IndiGo 6E 657, שפעלה מוואדודרה לדלהי ב-17 במאי 2026, התעכבה עקב תקלה טכנית. הבעיה נפתרה במהירות והמטוס המשיך ליעדו זמן קצר לאחר מכן. הנוסעים עודכנו לאורך כל העיכוב והצוותים שלנו עשו כמיטב יכולתם למזער את אי הנוחות. אנו מצטערים על אי הנוחות שנגרמה ללקוחותינו ומעריכים את סבלנותם והבנתם. באינדיגו, בטיחותם ונוחותם של לקוחותינו וצוותנו נותרות בראש סדר העדיפויות שלנו".